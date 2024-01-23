تردد قناة الفجر الجزائرية ElFajr TV 2024 الناقلة لمسلسل صلاح الدين الايوبي

يبحث عشاق المسلسلات التركية عن تردد قناة الفجر الجزائرية 2024، للاستمتاع بمشاهدة المسلسلات المدبلجة مجانًا ومن المقرر أن تبث قناة الفجر اليوم الثلاثاء 23 يناير الحلقة الجديدة من مسلسل صلاح الدين الأيوبي. وتبث القناة في الفترة الأخيرة مسلسل قيامة عثمان الموسم الخامس ومسلسل صلاح الدين الأيوبي بجودة عالية من الصوت والصورة في الوطن العربي. وفي هذا المقال سنعرض لكم تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد على نايل سات وعرب سات.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2024

يمكن متابعة الحلقة الجديدة من المسلسل التركي “المؤسس عثمان” اليوم على قناة الفجر الجزائرية، والتي تعرض المسلسل بشكل أسبوعي بجودة عالية ونجحت قناة الفجر الجزائرية في تحقيق نجاح كبير في فترة قصيرة من إطلاقها، حيث أصبحت من أهم القنوات الفضائية الجزائرية وقد ساهم في نجاح القناة مجموعة من العوامل، منها تقديم برامج متنوعة تلبي مختلف اهتمامات المشاهدين الجزائريين والاعتماد على فريق عمل إعلامي محترف وكذلك استخدام أحدث التقنيات في البث التلفزيوني.

تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات:

نجحت قناة الفجر الجزائرية في تحقيق نجاح كبير في فترة قصيرة من إطلاقها، حيث أصبحت من أهم القنوات الفضائية الجزائرية وهي تعرض العديد من المسلسلات التركية ويمكن ضبط قناة الفجر علي القمر الصناعي النايل سات وذلك باستخدام البيانات التالية:

تردد القناة: 12034.

معدل ترميز: 27500.

معامل تصحيح خطأ: 3 / 4.

معامل الاستقطاب: أفقي.

جودة القناة :الأتش دي.

تردد قناة الفجر الجزائرية على عرب سات

القمر الصناعي عرب سات.

على التردد 11034.

بمعادل ترميز 27500.

معامل تصحيح خطأ 5/ 6.

وباستقطاب عمودي.