من هو كابتن مصر التاريخي في أفريقيا؟ مش حسام حسن ولا الحضري

من هو كابتن مصر التاريخي في أفريقيا على مر التاريخ، حيث أن هناك العديد من اللاعبين الذين حملوا شارة كابتن المنتخب منذ بدء المنتخب اللعب عام 1957م حتى وقتنا الحالي 2024 وجاء البحث عن من هو كابتن مصر بعد تعرض كابتن المنتخب محمد صلاح في الوقت الحالي للإصابة وقد اضطر مدرب المنتخب روي فيتوريا إلى منح شارة المنتخب للاعب الأكثر قدمًا بالفريق وهو أحمد حجازي.

من هو كابتن مصر التاريخي في أفريقيا

تعد شارة كابتن المنتخب من أهم ما يمنح لأي لاعب في المنتخب الوطني، وقد يحمله اللاعب أو الحارس ولكن تمنح للأقدم في الفريق واللاعبين الذين حملوا شارة كابتن منتخب مصر لكرة القدم عبر التاريخ هما ما يلي:

في عام 1957م كان اللاعب حنفي بسطان هو كابتن منتخب مصر، وكان يلعب في مركز المدافع وحصل منتخب مصر في هذا العام على كأس أمم أفريقيا كما أن اللاعب كان أحد لاعبين نادي الزمالك المصري.

أما عام 1959م حصل اللاعب صالح سليم على شارة الكابتن وتوج المنتخب ببطولة أمم أفريقيا في هذا العام، وقد كان في المنتخب منذ عام 1950م وفي عام 1962م حمل شارة الكابتن مرة أخرى وهو أحد لاعبي النادي الأهلي المصري.

عام 1974م حصل اللاعب حسن الشاذلي على شارة كابتن منتخب مصر تبعًا لقرار الاتحاد المصري حيث أنه يعتبر هداف الكوة المصرية التاريخي لأنه سجل في كأس أمم أفريقيا 6 أهداف عام 1963م.

كابتن حسن شحاته نال الشارة ككابتن للمنتخب عام 1980م.

حصل كابتن محمود الخطيب عام 1984م على شارة كابتن المنتخب وقد التحق بالمنتخب الوطني عام 1974م، كما أنه حقق مع المنتخب بطولة أفريقيا عام 1986م.

يعتبر كابتن حسام حسن هو أكثر من حمل شارة الكابتن للمنتخب في نسخ مختلفة وهي عام 1988، 2000، 2002، 2006 وقد سجل العديد من الأهداف الدولية مع منتخب مصر في عدة نسخ مختلفة لبطولة أفريقيا.

شارة القيادة في منتخب مصر

حصل العديد من اللاعبين على شارة قائد المنتخب، وتكون الإجابة على سؤال من هو كابتن مصر التاريخي في أفريقيا كما يلي: