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من هو كابتن مصر التاريخي في أفريقيا؟ مش حسام حسن ولا الحضري
من هو كابتن مصر التاريخي في أفريقيا على مر التاريخ، حيث أن هناك العديد من اللاعبين الذين حملوا شارة كابتن المنتخب منذ بدء المنتخب اللعب عام 1957م حتى وقتنا الحالي 2024 وجاء البحث عن من هو كابتن مصر بعد تعرض كابتن المنتخب محمد صلاح في الوقت الحالي للإصابة وقد اضطر مدرب المنتخب روي فيتوريا إلى منح شارة المنتخب للاعب الأكثر قدمًا بالفريق وهو أحمد حجازي.
من هو كابتن مصر التاريخي في أفريقيا
تعد شارة كابتن المنتخب من أهم ما يمنح لأي لاعب في المنتخب الوطني، وقد يحمله اللاعب أو الحارس ولكن تمنح للأقدم في الفريق واللاعبين الذين حملوا شارة كابتن منتخب مصر لكرة القدم عبر التاريخ هما ما يلي:
- في عام 1957م كان اللاعب حنفي بسطان هو كابتن منتخب مصر، وكان يلعب في مركز المدافع وحصل منتخب مصر في هذا العام على كأس أمم أفريقيا كما أن اللاعب كان أحد لاعبين نادي الزمالك المصري.
- أما عام 1959م حصل اللاعب صالح سليم على شارة الكابتن وتوج المنتخب ببطولة أمم أفريقيا في هذا العام، وقد كان في المنتخب منذ عام 1950م وفي عام 1962م حمل شارة الكابتن مرة أخرى وهو أحد لاعبي النادي الأهلي المصري.
- عام 1974م حصل اللاعب حسن الشاذلي على شارة كابتن منتخب مصر تبعًا لقرار الاتحاد المصري حيث أنه يعتبر هداف الكوة المصرية التاريخي لأنه سجل في كأس أمم أفريقيا 6 أهداف عام 1963م.
- كابتن حسن شحاته نال الشارة ككابتن للمنتخب عام 1980م.
- حصل كابتن محمود الخطيب عام 1984م على شارة كابتن المنتخب وقد التحق بالمنتخب الوطني عام 1974م، كما أنه حقق مع المنتخب بطولة أفريقيا عام 1986م.
- يعتبر كابتن حسام حسن هو أكثر من حمل شارة الكابتن للمنتخب في نسخ مختلفة وهي عام 1988، 2000، 2002، 2006 وقد سجل العديد من الأهداف الدولية مع منتخب مصر في عدة نسخ مختلفة لبطولة أفريقيا.
شارة القيادة في منتخب مصر
حصل العديد من اللاعبين على شارة قائد المنتخب، وتكون الإجابة على سؤال من هو كابتن مصر التاريخي في أفريقيا كما يلي:
- أحمد حسن يعتبر قائد منتخب مصر الأكثر مشاركة في المباريات الدولية بعدد 184 مباراة.
- حمل كابتن عصام الحضري شارة المنتخب عام 2017، وكان له دور كبير مع المنتخب في الوصول إلى التصفيات المؤهلة لكأس العالم في أفريقيا.
- كابتن أحمد فتحي حصل على شارة المنتخب عام 2021 في بطولة التصفيات المؤهلة لكأس العالم، وقد حصد اللاعب مع المنتخب بطولة أمم أفريقيا في العديد من النسخ المختلفة وهي عام 2006، 2008، 2010.
- كابتن محمد صلاح حصل على الشارة عام 2022 في تصفيات أمم أفريقيا.
- كابتن أحمد حجازي عام 2023 في بطولة أمم أفريقيا حصل على شارة الكابتن بعد إصابة كابتن محمد صلاح.