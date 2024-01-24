وزارة التربية والتعليم .. موعد اعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوي 2024

نتائج امتحانات الصف الأول الثانوي والذي أنهى الامتحانات اليوم الأربعاء 24 يناير 2024، حيث يتوجه اهتمام الطلاب بعد ذلك إلى الاطلاع عن نتائجهم، فلا يهدا لهم بالا إلا بعد الاطمئنان على مستقبلهم، هذا هو المعتاد من جميع الطلاب وأولياء أمورهم، وأصبح الآن متابعة الأمر يسيرة، فبعد اهتمام الوزارة بالجانب الإلكتروني أصبح الأمر اكثر سهولة، حيث بمجرد ظهور النتيجة يتم رفعها على موقع الوزارة ليتمكن جميع الطلاب من الاطلاع عليها، فمتى موعد إعلان النتيجة؟ .

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الأول 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الرصد والمراجعة من خلال الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية. بعد الدخول على الموقع اضغط على نتيجة طلاب الصف الأول الثانوي 2024. ومن ثم اختر نتائج الفصل الدراسي الأول 2024. يطلب منك إدخال رَقَم جلوس الطالب. بعد ذلك اضغط على استعلام.

تظهر النتيجة الخاصة بالطالب موضح بها جميع التفاصيل والبيانات.

موعد إعلان نتائج امتحانات الصف الأول الثانوي 2024 الفصل الدراسي الأول

تنتهي امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوي اليوم الأربعاء 24 يناير 2024، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتيجة فور الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة، وفقًا لكل محافظة، كما هو المعتاد أن النتائج تخرج بمجرد التأكد من صحتها، ومن المعتاد أيضا أن هذا الأمر لا يطول بل يأخذ بضعة أيام فقط.