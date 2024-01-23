استقبل أقوى ترددات الرياضة “تردد قناة اون تايم سبورت 2024 على جميع الاقمار الصناعية”

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن تردد قناة اون تايم سبورت 2024 وذلك من قبل الكثير من مشجعي المنتخب المصري في الدول العربية والشرق الاوسط حيث تنقل قناة أون تايم سبورت جميع أخبار المنتخب المصري في كوت ديفوار أثناء مشاركته في كأس أمم أفريقيا وخاصة بعد تأهل المنتخب المصري للدور الـ 16 بصعوبة بالغة في دقائق المباراة الاخيرة التي انتهت بالتعادل بنتيجة 2-2 أمام منتخب الرأس الأخضر وتأهل منتخب الفراعنة كوصيف للمجموعة الثانية بجانب منتخب كاب فيردي في صدارة المجموعة.

تردد قناة اون تايم سبورت 2024

تعتبر قناة أون تايم سبورت من أهم القنوات الرياضية في مصر خلال الفترة الأخيرة الماضية وتتميز قناة أون تايم ببرامجها الرياضية المميزة والتي تحلل فيها أداء المنتخب المصري خلال مشاركته في بطولة كأس أمم أفريقيا 2024 والمقامة حاليًا في كوت ديفوار ، حيث يقدم الإعلامي “إبراهيم فايق” بنامج جمهور التالته والذي يحلل جميع أداء اللاعبين وجميع اخبار المنتخب المصري في الفترة الحالية وإليكم تردد قناة أون تايم عبر القمر الصناعي نايل سات.

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 11681

الاستقطاب : أفقي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ : 5\6

تأهل منتخب مصر لدور الـ 16 في كأس أمم أفريقيا

يمكنكم مشاهدة جميع أخبار المنتخب المصري وكواليس التحضيرات للمباراة القادمة في دور الستة عشر عبر شاشة قناة أون تايم سبورت وخاصة بعد مغادرة “محمد صلاح” للعلاج في ليفربول وهو الأمر الذي أثار غضب الكثير من مشجعي كرة القدم في مصر خلال الأيام الأخيرة الماضية