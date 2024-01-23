هـســـَا اعـرف نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024 كـافة المحافظات وزارة التربية العراقية جميع المحافظات epedu gov

زاد البحث كثيرا في الآونة الاخيرة عن نتائج الثالث المتوسط بالعراق الدور الأول، حيث أنها من الأمور التي شغلت بال العديد من أولياء الأمور والطلاب وذلك للاطمئنان على جهدهم المبذول في الاختبارات، وأيضا زاد البحث عن الرابط الخاص بالنتيجة، حيث أعلنت الوزارة عن رابط موقعها الرسمي الذي سيتم الإعلان عن النتيجة من خلاله، مؤكدة أنه من أبرز الطرق الرسمية الآمنة للوصول إلى نتيجة الطلاب.

نتائج الثالث المتوسط

من المقرر أن نتائج الثالث المتوسط سيتم إعلانها خلال الشهر المقبل، حيث أن الامتحانات مازالت قائمة بالفعل حتى هذه اللحظة، وأكدت وزارة التربية والتعليم بالعراق أنها ستعلن عن نتيجة طلاب الثالث المتوسط علي الرابط الرسمي الخاص بها وذلك بعد الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات، ليتم بعدها رفع جميع علامات الطلاب.

خطوات الحصول علي نتيجة الثالث المتوسط دور أول

حتى يتمكن أولياء الأمور والطلاب الحصول علي نتيجة الثالث المتوسط يجب عليهم الدخول إلى الموقع الرسمي الذي حددته وزارة التربية والتعليم، مع اتباع الخطوات الآتية:

الدخول على الموقع الرسمي الخاص بمنصة نتائجنا الذي حددته الوزارة.

تحديد المحافظة التابع لها الطالب من خلال القائمة المتاحة في الموقع.

تحديد الدور والصف الذي يريد الاستعلام عنه.

كتابة بيانات الطالب المطلوبة بشكل صحيح مثل رقم الامتحان أو الاسم.

الضغط على أيقونة بحث.

قم بتحميل النتيجة في حال توافرها، وسوف تظهر أمامك جميع الدرجات بشكل مفصل.

امتحانات المتوسطة الإعدادية بالعراق

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد بدء امتحانات الصف الثالث المتوسط الدور الأول، حيث تبدأ من يوم الأحد الموافق ٢١ من شهر يناير الجاري في كافة محافظات العراق، مؤكدة أن أسئلة الامتحان لن تخرج عن سياق المنهج وعن المقررات التي درسها الطلاب ،كما تسعى الوزارة للحفاظ على سرية الامتحانات ليأخذ كل طالب حقه دون نقصان.