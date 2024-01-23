استقبل أقوى قنوات المسلسلات التركية “تردد قناة الفجر الجزائرية على نايل سات” 2024

يسعى العديد من الناس في الوطن العربي لمعرفة تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 لاعتبارها من أهم القنوات المتنوعة التي تقوم بعرض العديد من البرامج الإخبارية والترفيهية والمسلسلات المدبلجة الى اللغة العربية والمسلسلات العربية وتعتمد القناة بشكل مستمر على التنوع لترضي جميع الأذواق حيث ان قناة الفجر الجزائرية تحرص دائما على تقديم البرامج بجودة عالية وعلى تحسين الجودة للمشاهد بشكل مستمر ويمكنكم من خلال هذا المقال الاطلاع على تردد قناة الفجر الجزائرية على جميع الاقمار الصناعيه تابعوا معي.

تردد قناة الفجر الجزائرية على نايل سات

يمكن لجميع متابعي قناة الفجر الجزائرية استقبال التردد الجديد لها على القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد الموضح في النقاط التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

إسم القناة على الرسيفر: قناة الفجر الجزائرية.

تردد القناة: 12034.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: افقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة الفجر الجزائرية على هوت بيرد

يمكنكم ايضا استقبال التردد الجديد لقناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي هوت بيرد والاستمتاع بمشاهدة القناة على مدار الساعة دون توقف ومجانا دون الحاجة لدفع اشتراكات شهرية فقط عن طريق إدخال بيانات القناة الموضحة في النقاط التالية:

القمر الصناعي: هوت بيرد.

إسم القناة على الرسيفر: قناة الفجر الجزائرية.

تردد القناة: 11623.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: افقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة الفجر الجزائرية على استرا

يمكنكم تنزيل التردد الجديد لقناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي أسترا عن طريق ادخال التردد الموضح في النقاط التالية: