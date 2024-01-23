أعرف كل  شروط حجز شقق بنك الاسكان والتعمير “من هنـــا” هتستلم الشقة على المفتاح

يريد العديد من متوسطي الدخل ومحدودي الدخل في مصر الاطلاع على الشروط المطلوبة لحجز شقق الاسكان والتعمير المقدمة من بنك الاسكان والتعمير المصري حيث ان سعر الشقق المقدمة من بنك الاسكان والتعمير تتراوح ما بين 245 الف جنيه الى 260 الف جنيه كحد اقصى وتتراوح المساحات للوحدات السكنية المقدمة من بنك الاسكان والتعمير من 75 م الى 90 متر مربع حيث ان انظمة السداد للشقق تكون 60 ألف جنيه كمقدم لجدية الحجز ويتم سداد 20% من القيمة المحددة للشقة في حالة التخصيص ويتم دفع 10% من حق الشقة عند الاستلام وتقسيط 70% الباقي حيث ما يمكنك من خلال هذا المقال الاطلاع على أهم شروط الحجز المطلوبة لحجز شقق الاسكان والتعمير 2024 تابعوا معي.

شروط حجز شقق بنك الاسكان والتعمير

يريد العديد من الناس الاطلاع على الشروط المطلوبة لحجز شقق بنك الاسكان والتعمير المقدمة من بنك الاسكان والتعمير المصري حيث أنه هناك عدة شروط يجب توافرها في المتقدم ليتم قبوله للحجز في شقق بنك الاسكان والتعمير ويمكنكم الاطلاع على أهم هذه الشروط من خلال النقاط التالية: