“هنــــا” جدول صرف معاشات شهر فبراير 2024 .. بعد إضافة الزيادة الجديدة بأمر رئاسي

يتساءل العديد من الناس عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن جدول صرف معاشات شهر فبراير لعام 2024 وتتزايد عمليات البحث مع اقتراب انتهاء شهر يناير عام 2024 وتداولت بعض الأخبار عن تبكير موعد صرف المعاشات عن شهر يناير بسبب ذكرى ثورة 25 يناير ويمكنكم من خلال هذا المقال الاطلاع على الجدول الجديد لصرف معاشات شهر فبراير لعام 2024 تابعوا معي.

جدول صرف معاشات شهر فبراير 2024

قومه الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بالاعلان انه سوف يتم صرف المعاشات عن شهر فبراير لعام 2024 ابتداء من يوم الخميس الذي يوافق 1 فبراير عام 2024 من خلال بنك ناصر الاجتماعي أو منافذ البريد المصري او من خلال ماكينات الصرف الآلي في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية في جميع المحافظات حيث ان المعاشات في الفترة الأخيرة لاقت العديد من الزيادات التي قاموا بوضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهدف تحسين معيشة المواطنين ومساعدتهم على تلقي احتياجاتهم حيث أن المادة رقم 35 من التأمينات الاجتماعية تنص على زيادة المعاشات سنويا بنسبة 15% ابتداء من شهر يوليو من كل عام ويأتي ذلك في حالة عدم صدور أي قرارات من الجهات المسؤولة بتبكير المعاشات مثلما حدث في عام 2023.

رابط الاستعلام عن معاشات شهر فبراير عام 2024

يمكن الان لجميع مستحقي المعاشات الاستعلام عن المعاشات وعن وعن مواعيد الصرف والأماكن وعن الزيادة الجديدة فقط عن طريق الدخول الى الموقع الرسمي الخاص بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من خلال النقر على الرابط التالي: الرابط.