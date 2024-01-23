باقي كام يوم ؟!! تاريخ عودة الطلاب للمدارس 2024 وبداية الفصل الدراسي الثاني

أكدت وزارة التربية والتعليم والفني استعدادها التام للعام الدراسي الجديد حيث أعلنت أن الإدارات والمدارس قد بدأت بالتحضيرات المبكرة لضمان انطلاقة ناجحة تم إتمام أعمال الصيانة البسيطة في المدارس الرسمية وتم تسكين الطلاب في رياض الأطفال والصفين الأول الثانوي والابتدائي.

تاريخ عودة الطلاب للمدارس 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والفني عن الخطة الزمنية للعام الدراسي الجديد حيث من المقرر بدء الفصل الدراسي يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023 ويمتد حتى السبت 8 يونيو 2024 تشمل هذه الخريطة الزمنية جميع المراحل التعليمية للمدارس الحكومية والرسمية بالإضافة إلى المدارس الرسمية للغات والمدارس الخاصة والخاصة للغات تأتي هذه الإعلانات في إطار التحضيرات للعام الدراسي الجديد حيث تم اتخاذ التدابير اللازمة لضمان بداية فعالة وناجحة يشير الإعلان أيضا إلى أن أجازه نصف العام الدراسي ستبدأ يوم 27 يناير 2024 مما يتيح للطلاب والمعلمين فترة راحة مستحقة قبل استكمال باقي فصل الدراسة.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الثاني

أعلنت وزارة عن إمكانية بدء الدراسة في المدارس الدولية بشكل مبكر حيث سيتم السماح لها ببدء الدراسة ابتداء من الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري وفيما يخص الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد تم تحديد مدة العام الدراسي بـ 35 أسبوعا حيث يبدأ الفصل الدراسي الأول في 30 سبتمبر المقبل ويستمر حتى الخميس 25 يناير 2024 يأتي هذا الإعلان في إطار التسهيلات المقدمة للمؤسسات التعليمية لتحديد بداية العام الدراسي بناء على احتياجاتها ومتطلباتها الخاصة.