أعرف حالًا طريقة الاستعلام عن الزيادة الجديدة معاشات فبراير 2024 “من هنـــا” 500 جنية لكل مواطن

يتساءل العديد من الناس عن حقيقة وضع زيادة جديدة لمعاشات شهر فبراير عام 2024 حيث ان الاسئلة تزايدت بعد ان قامت وزارة المالية بتبكير موعد صرف الرواتب في شهر يناير بسبب تعارض صرف الرواتب مع إجازة 25 يناير عن طريق إعلان رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى اللواء جمال عوض عن زيادة المعاشات ابتداء من شهر يناير حيث انه يمكنكم من خلال هذا المقال الاستعلام عن الزيادة الجديدة لمعاشات شهر فبراير عام 2024 تابعوا معي.

الاستعلام عن الزيادة الجديدة معاشات فبراير 2024

صرح اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنه سوف يتم وضع الزيادة جديدة على المعاشات ابتداء من شهر يناير لعام 2024 وأنه سوف يتم رفع الحد الادنى للمعاشات التي تتقاضى 1300 جنيه شهريا بدلا من 1105 شهريا لتصل الزيادة الى 195 جنيه حيث ان الحد الاقصى لصرف المعاشات هو 10080 جنيه شهريا بدلا من 8720 جنيه شهريا ويعتبر الارتفاع يقدر ب 1360 جنيه زيادة على الحد الاقصى للمعاشات مع العلم انه من المقرر أن يتم صرف معاشات شهر فبراير من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بداية من يوم الخميس الموافق 1/2/2024 ويتم استمرار عملية صرف المعاشات لمدة ستة أيام متواصلة الى يوم 7/2 عام 2024 ويمكنكم الصرف من خلال منافذ شركات فوري والمحافظ الإلكترونية المحمولة ومكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي الاي تي ام ويمكنكم الصرف ايضا من جميع البنوك المصرية بالكامل.