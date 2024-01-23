اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية pdf الوجبة الأخيرة بمنصة مظلتي للحماية الاجتماعية spa.gov.iq/umbrella

يبحث المسجلون في برنامج الحماية الاجتماعية بالعراق عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، حيث ملفات pdf تقوم وزارة العمل العراقية برفعها على منصة مظلتي لكل محافظة ملف خاص بها، وفي تقرير اليوم نوضح لكم أخبار الوجبة الأخيرة ومتى تُعلن وكيفية الاستعلام عن الأسماء الجُدد الذي تم قبولهم، فضلًا تابعوا.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية pdf

برنامج الحماية في العراق هو دعم شهري تُقدمه الحكومة العراقية إلى المواطنين من الأسر الفقيرة بالدولة، وذلك لمن تتوافر بهم شروط معينة خاصة بالاستحقاق، أي كل اسم شُمل بالدعم توافرت به الشروط، وآخر ما تم إعلانه هو الوجبة السادسة وملحقها، وفي انتظار بالوقت الراهن الوجبة السابعة من الحماية الاجتماعية، وهذه الوجبة تأخر إعلانها وتأجل أكثر من مرة، ولكن قريبًا سيتم الإعلان عنها، وحين تظهر الأسماء سيكون الاستعلام عنها بالخطوات التالية:

التوجه إلى منصة مظلتي التابعة للعمل العراقية على الشبكة.

التابعة للعمل العراقية على الشبكة. اختيار الحماية الاجتماعية ورقم الوجبة “7”.

اختيار المحافظة التابع لها وحمل ملف المشمولين بها، ثم اضغط على تنزيل.

يتم فتح الملف وبه أسماء المشمولين بالمحافظة.

شروط الحصول على دعم الحماية الاجتماعية

وضحنا لكم آخر أخبار الرعاية الاجتماعية وكيفية تنزيل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية pdf لآخر وجبة ظهرت وللوجبة القادمة، وبالنسبة لشروط الاستحقاق للشمول في البرنامج، فهي على النحو التالي: