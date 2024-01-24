عربي و دولي
جهز نفسك تحميل pdf أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي
تقوم هيئة الحماية الاجتماعية في العراق بتعريف أسماء المسؤولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة التي انتهى التقديم فيها عبر منصة مظلتي الإلكترونية، ثم يتم الاستعلام عن الأسماء التي تم شمولها في الوجبة عن طريق استخدام البطاقة الذكية الخاصة بالمستفيد من خلال الدخول على المنصة عبر الخطوات التي نتعرف عليها في التالي.
أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024
الوجبة السابعة واحدة من الوجبات التي تم الإعلان عنها عبر منصة مظلتي وتم التسجيل فيها من قبل المواطنين العراقيين من محدودي الدخل، يتم الاستعلام عن أسماء المشمولين من خلال التالي:
- التوجه إلى منصة مظلتي واختيار هيئة الحماية الاجتماعية.
- من أسفل الصفحة الرئيسية يتم الضغط على البحث في النظام.
- إدخال البيانات المطلوبة ومنها البحث عن طريق رقم البطاقة الذكية.
- إدخال رقم البطاقة الذكية ثم الضغط على بحث.
- في حال ظهور نتيجة الأسماء المشمولة يتم تحميل الملف والبحث عن الاسم المطلوب.
معلومات البيان السنوي الخاص بالحماية الاجتماعية
يتم تسجيل الأسماء الخاصة بالمتقدمين على الوجبات في قاعدة بيانات هيئة الحماية الاجتماعية ولا بد من تجديد البيانات سنويا من خلال تحديث الأوراق الخاصة بالمستفيدين ويتم تقديم مجموعة من الأوراق منها:
- البطاقة الوطنية الموحدة لرب الأسرة وأفراد الأسرة.
- بطاقة السكن أو تأييد السكن الحالي للمستفيد.
- قرار من اللجان المختصة التابعة لهيئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة.
- يتم تقديم بطاقة الأحوال المدنية وفيها الحالة الاجتماعية سواء أرملة مع شهادة وفاة الزوج أو مطلقة.
- قرار من المحكمة يتضمن الإعلان عن حالة الفقدان بالنسبة إلى زوجة المفقود.
- أو قرار حكم هجران يتم تأييده من الوحدة الإدارية في المنطقة مع شهود.
- أو شهادة وفاة الوالدين أو شهادة وفاة الأب وعقد الزواج للأم بالنسبة للأيتام القصر