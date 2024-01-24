جهز نفسك تحميل pdf أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي

تقوم هيئة الحماية الاجتماعية في العراق بتعريف أسماء المسؤولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة التي انتهى التقديم فيها عبر منصة مظلتي الإلكترونية، ثم يتم الاستعلام عن الأسماء التي تم شمولها في الوجبة عن طريق استخدام البطاقة الذكية الخاصة بالمستفيد من خلال الدخول على المنصة عبر الخطوات التي نتعرف عليها في التالي.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

الوجبة السابعة واحدة من الوجبات التي تم الإعلان عنها عبر منصة مظلتي وتم التسجيل فيها من قبل المواطنين العراقيين من محدودي الدخل، يتم الاستعلام عن أسماء المشمولين من خلال التالي:

التوجه إلى منصة مظلتي واختيار هيئة الحماية الاجتماعية.

من أسفل الصفحة الرئيسية يتم الضغط على البحث في النظام.

إدخال البيانات المطلوبة ومنها البحث عن طريق رقم البطاقة الذكية.

إدخال رقم البطاقة الذكية ثم الضغط على بحث.

في حال ظهور نتيجة الأسماء المشمولة يتم تحميل الملف والبحث عن الاسم المطلوب.

معلومات البيان السنوي الخاص بالحماية الاجتماعية

يتم تسجيل الأسماء الخاصة بالمتقدمين على الوجبات في قاعدة بيانات هيئة الحماية الاجتماعية ولا بد من تجديد البيانات سنويا من خلال تحديث الأوراق الخاصة بالمستفيدين ويتم تقديم مجموعة من الأوراق منها: