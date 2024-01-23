اعرف حالًا جدول مباريات كأس أمم إفريقيا الدور الـ 16 “بعد تأهل منتخب مصر” + القنوات الناقلة 2024

تزامنًا مع تأهل المنتخب المصري لدور الستة عشر يبحث الكثير من مشجعي كرة القدم الإفريقية عن جدول مباريات كأس أمم إفريقيا الدور الـ 16 وذلك بعد صعود الفراعنة بعد التعادل في المباراة الأخيرة بنتيجة 2-2 أمام منتخب الرأس الأخضر وقد أعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم عن مواعيد مباريات دور الـ 16 وصعد منتخب مصر بصعوبة بالغة للدور القادم في البطولة في دقائق المباراة الاخيرة بهدف كل من مصطفى محمد وتريزيجيه ، وتأهل المنتخب المصري بجانب منتخب الرأس الأخضر من المجموعة الثانية.

جدول مباريات كأس أمم إفريقيا الدور الـ 16

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن جدول مباريات كأس أمم إفريقيا الدور الـ16 وخاصة موعد مباراة المنتخب المصري في دور ال 16 والتي تكون يوم الأحد الموافق 28 يناير 2024 ولم يتم تحديد منافس منتخب مصر في المباراة القادمة حتى الآن وهو وصيف المجموعة السادسة والأخيرة بينما تأهل منتخب كاب فيردي ومنتخب نيجيريا وغينيا الاستوائية وتأهل منتخب المغرب والسنغال ومنتخب مالي.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات دور الـ 16

بعد معرفة مواعيد مباريات دور الـ16 يبحث الكثير من محبي الساحرة المستديرة عن القنوات الرياضية المفتوحة التي تقوم ببث جميع مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا في دور الستة عشر ، حيث يمكنكم مشاهدة المباريات عبر شاشة قنوات بين سبورت القطرية أو من عبر قناة الجزائرية الأرضية ، ويمكنكم مشاهدة جميع كواليس و أخبار المنتخب المصري عبر شاشة قناة أون تايم سبورت.