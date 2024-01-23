شاهد جميع مباريات كأس أمم أفريقيا بأعلى جودة عبر تردد قناة الجزائرية الأرضية 2024

نكشف اليوم عن تردد قناة الجزائرية الأرضية 2024 والتي تعتبر من أكثر القنوات العربية الرياضية التي يبحث عنها الكثير من مشجعي كرة القدم خلال الفترة الأخيرة الماضية حيث تقوم قناة الجزائرية الأرضية ببث جميع مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا بجودة عالية وبدون تشفير ، وتقام حاليًا بطولة كأس أمم أفريقيا في كوت ديفوار في الفترة بين 13 يناير وحتى يوم 11 فبراير القادم ، ومن المحدد أن يتم الانتهاء من دور المجموعات وبداية دور الستة عشر خلال الأسبوع القادم.

تردد قناة الجزائرية الأرضية 2024

نكشف اليوم عن تردد قناة الجزائرية الأرضية 2024 وذلك لمشاهدة جميع مباريات منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا وذلك بعد تأهل المنتخب المصري من المجموعة الثاني برصيد 3 نقاط بعد التعادل أمام منتخب الرأس الأخضر ومنتخب موزمبيق ومنتخب غانا ، ويلتقي المنتخب المصري وصيف المجموعة السادسة في مباراة دور الستة عشر وإليكم تردد قناة الجزائرية الأرضية عبر القمر الصناعي نايل سات.

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 11680

الاستقطاب : أفقي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ : 5\6

ما هي المنتخبات المتأهلة لدور ال 16 في كأس أمم أفريقيا؟

يبحث الكثير من متابعي ومشجعي كرة القدم الإفريقية عن المنتخبات المتأهلة لدور الـ 16 خلال الايام الاخيرة الماضية حيث تاهل منتخب غينيا الاستوائية ومنتخب نيجيريا من المجموعة الأولى وتأهل منتخب كاب فيردي ومنتخب مصر من المجموعة الثانية ، وتأهل منتخب السنغال منتخب المغرب ، وقد تأهل منتخب مصر بصعوبة كبيرة خلال مبارياته في دور المجموعات بثلاث تعادلات صعبة من منتخب موزمبيق ومنتخب غانا ومنتخب الرأس الأخضر.