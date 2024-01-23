“هنـــا” رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 .. الوجبة الأخيرة بالعراق

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية وذلك بعد تقرب الكثير من المواطنين العراقيين موعد ظهور أسماء الرعاية الاجتماعية عبر موقع منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية والتي تم تحديثها خلال الفترة الأخيرة الماضية للتسهيل على جميع المواطنين في العراق جميع الخدمات المقدمة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية وخلال السطور التالية نكشف عن رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

نكشف اليوم عن خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية وذلك عبر منصة مظلتي الإلكترونية ، ويترقب جميع المواطنين المستحقين للرعاية الاجتماعية موعد صرف رواتب الرعاية الاجتماعية في العراق والتي يتم توفيرها من قبل الحكومة العراقية لمساندة المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تتعرض لها جميع الطبقات الاجتماعية في المجتمع العراقي وإليكم خطوات الاستعلام عن كشوفات الرعاية الاجتماعية.

أولًا قم بالدخول عبر منصة مظلتي.

ثم قم بالضغط على “خدمات الرعاية الاجتماعية”.

ثم قم بتسجيل جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

ثم اضغط على “استعلام”.

تظهر جميع كشوفات الرعاية الاجتماعية في جميع المحافظات العراقية.

موعد صرف راتب الرعاية الاجتماعية يناير 2024

بعد معرفة خطوات الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية يبحث الكثير من المواطنين العراقيين عن موعد صرف رواتب الرعاية وذلك خلال الأسبوع الأخير من شهر يناير 2024 في جميع المحافظات العراقية ، ومن الجدير بالذكر أنه يتم صرف الرعاية الاجتماعية للكثير من الأرامل والمطلقات وأصحاب الأمراض المزمنة وذوي الإعاقة.