بالتفصيل الجديد “زيادة 500 جنية” اعرف جدول صرف معاشات شهر فبراير 2024 .. احسب معاشك الجديد

جدول صرف معاشات شهر فبراير 2024 لم يعد إلا وقت قليل على موعد صرف المعاشات لشهر المقبل حيث قام الرئيس عبد الفتاح السيسي فرض زيادة في المعاشات من أجل مواكبة الأوضاع التي تمر بها البلاد، ولكن تم التوضيح أنه لن يتم صرف هذه الزيادة إلا في شهر يوليو الآتي، وسوف نقوم بتوضيح جميع المعلومات حول جدول الصرف خلال السطور القادمة.

جدول صرف معاشات شهر فبراير 2024

وفقا لما تم إعلانه من الوزارة التأمينات أن معاشات هذا الشهر سوف تنطلق من أول يوم في شهر فبراير، ولكن يتم هذا على حسب الجدول المعلن عنه ولمعرفة جدول صرف معاشات شهر فبراير 2024 تابع الآتي:

سيتم صرف معاشات الفئة الأولى التي تحصل على 1000 جنية مصرى، يوم واحد واتنين من شهر فبراير.

بينما الأشخاص التي تحصل على معاش بقيمة تصل إلى 2000 جنيه فأكثر من هذا، سيبدأ الصرف الخاص بهم يوم 3 وينتهي يوم أربعة من شهر فبراير.

بينما الفئة الثالثة التي تحصل على معاش شهرى يصل إلى 3000 فأكثر، سيتم صرف لهم بداية من يوم 5 وستنتهي في اليوم الأخير من صرف المعاشات.

زيادة المعاشات شهر فبراير

تداولت الكثير من الشائعات حول زيادة المعاشات في شهر فبراير، حيث قامت الوزارة بالقول إنه لا صحة لهذا الكلام فكل ما يتم نشرة عبارة عن أخبار كاذبة فيجب عدم الإنصات إليها، فمن المعروف أن الزيادة تكون في شهر يوليو بنسبة 15%.