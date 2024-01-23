نزلت pdf.. رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة عبر منصة مظلتي

يعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية من أهم البرامج الحكومية التي تقدمها الحكومة العراقية، ويتم التساؤل على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة ليتمكنوا من استلام الوجبة الخاصة بهم في الموعد المحدد، وقد تم التوضيح بأن هناك بعض الشروط الأساسية التي يجب أن تتوافر لدى المتقدم ليتم الموافقه علي طلب الوجبة، كل ما عليك هو متابعة المقال التالي للتعرف على التفاصيل كاملة.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

بعد أن تساءل الكثير من المواطنين على طريقة الاستعلام على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، قد أوضحت الحكومة العراقية بأنه يجب اتباع الخطوات التالية للاستعلام:

الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة مظلتي من خلال الرابط اضغط هنا.

الضغط على الرعاية الاجتماعية من الشاشة الرئيسية للموقع، واختيار الوجبة الأخيرة.

يتم تسجيل بعض البيانات التي يطلبها الموقع، وهي محافظة السكن التي يقيم بها المتقدم.

يطلب الموقع بعض البيانات الشخصية للمتقدم بعد تسجيلها يتم الضغط على استعلام، وسيتم ظهور كافة القوائم التي تم قبولها للاستفادة من الوجبة التاسعة.

الضغط على تحميل، وتصفح الأسماء الموجودة على الشاشة.

شروط الحصول على الوجبة التاسعة في العراق

بعد أن أوضحت الحكومة العراقية الخطوات الصحيحة في الاستعلام على أسماء المستفيدين من الوجبة التاسعة، وجه الكثير من المواطنين التي تود الاشتراك على شروط الاشتراك، وهي كالتالي: