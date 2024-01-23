جميع المباريات الحصرية والمباشرة عبر “تردد قناة بين سبورت ماكس 2024” .. سارع في التنزيل

يريد العديد من متابعي كرة القدم الاطلاع على التردد الجديد لقناة بي ان سبورت ماكس 2024 وتتزايد عمليات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تردد القناة مع اقتراب مواعيد مباريات منتخب مصر حيث ان العديد من محبي كرة القدم يترقبون موعد مباراة مصر وجزر القمر في كأس الامم الافريقية عام 2024 التي يتم عرضها على قناة بي ان سبورت ماكس 2024 على القمر الصناعي نايل سات مجانا حيث ان قناة بي ان سبورت ماكس هي من أشهر القنوات الرياضية التي تقوم ببث أهم المباريات بأعلى جودة ويمكنكم من خلال هذا المقال الاطلاع على جميع الترددات التي يمكنكم من خلالها تنزيل قناة بي ان سبورت ماكس تابعوا معي.

تردد قناة بين سبورت ماكس 2024

يمكنكم تنزيل التردد الجديد لقناة بي ان سبورت ماكس على القمر الصناعي نايل سات والاستمتاع بمشاهدة احدث المباريات بجودة عالية ومجانا 100% دون الحاجة لدفع اشتراكات شهرية فقط عن طريق إدخال بيانات القناة الموضحة في النقاط التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

إسم القناة على الرسيفر: قناة بين سبورت ماكس.

تردد القناة: 12604.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الاستقطاب: افقي.

تردد القناة بين سبورت ماكس 2

القمر الصناعي: نايل سات.

إسم القناة على الرسيفر: قناة بين سبورت ماكس.

تردد القناة: 12245.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

الاستقطاب: افقي

تردد القناة بين سبورت ماكس 3