تبقى القليل من الوقت “موعد شهر رمضان 2024 في مصر والوطن العربي” + عبارات تهنئة

مع بداية شهر رجب شهدت معدلات البحث ارتفاعا كبيرا في عدد المواطنين الباحثين عن موعد شهر رمضان 2024 – 1445هـ يلاحظ هذا الاهتمام المتزايد عبر محركات البحث العالمية وشبكات التواصل الاجتماعي حيث يسعى الكثيرون في مصر لمعرفة موعد حلول شهر رمضان الكريم فلكيا.

موعد شهر رمضان 2024

وتتضح الحسابات الفلكية أن رمضان 1445 هجريا سيكون أول أيام رمضان2024 يوم الإثنين 2024 / 3 / 11 م ومع قرب الشهر الكريم لمعرفة أوقات الصلاة وساعات الصيام ووفقا لإمساكية شهر رمضان فيكون عدة شهر 30 يوما وأول أيامه سيكون الإثنين 11 مارس الموافق 1 رمضان وهذا اليوم هو أقل أيام رمضان في عدد ساعات الامساك بمدة تقريبا 13 ساعة متواصلة و18 دقيقة أما آخر أيام شهر رمضان ستكون يوم الثلاثاء 9 أبريل الموافق 30 رمضان وهذا اليوم هو أطول أيام شهر رمضان الصوم 14 ساعة و14 دقيقة.

مواعد امساك اليوم الاول في شهر رمضان2024

اليوم الأول الإثنين 11 مارس الموافق 1 رمضان:

– مدة ساعات الصوم: 13 ساعة و 18 دقيقة.

– وقت السحور: الساعة 2:23.

– وقت الإمساك: الساعة 4:23.

– وقت الفجر: الساعة 4:43.

– وقت الشروق: الساعة 6:09.

– وقت الظهر: الساعة 12:05.

– وقت العصر: الساعة 3:28.

– صلاة المغرب: الساعة 6:01.

– وقت العشاء: الساعة 7:18.

نذكر المقيمين خارج مدينة القاهرة بضرورة مراعاة الفروق في التوقيت وضبط أوقات الصلاة والإمساك وفقا لتوقيت المدينة.

موعد عيد الفطر المبارك 2024

من الموضح بأنه سوف يكون موعد أول ايام عيد الفطر المبارك في العام الجديد 2024، بأنه سوف يكون يوم 10 من أبريل الموافق يوم الأربعاء التي سوف يكون موافق يوم 1 من شوال، ولكن سوف يتم تأكيد المعلومات بعد الإعلان الرسمي من المعهد الفلكي للبحوث.