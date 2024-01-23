“شغل يخليك باشا” وظائف وزارة العمل كافة التخصصات في أكثر من محافظة للشباب والبنات بمرتبات كبيرة + قدم دلوقــت

أصدرت وزارة العمل نشرة التوظيف النصف شهرية، التي أعلنت من خلالها عن وجود وظائف خالية في محافظات القاهرة وبورسعيد والدقهلية والغربية والبحيرة والوادي الجديد والشرقية وسوهاج، وتشمل هذه الوظائف أيضا مجموعة وظائف لذوي الهمم بجميع المحافظات، وذلك لإستيفاء 5٪ من إجمالي عمالها من تلك الفئة، وذلك فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي التي ستوفره لهم، وأعلنت وزارة العمل عن تنوع التخصصات المطلوبة، ونوهت أيضا إلى طريقة التقديم على موقعها الرسمي على الانترنت.

التخصصات والوظائف المطلوبة من قبل وزارة العمل

أعلنت وزارة العمل عن توفر 40 وظيفة في إحدى شركات تجارة الملابس تتمثل في 10 وظائف عامل غزل، و30 وظيفة عامل نسيج.

كما أعلنت عن توفر 600 وظيفة بشركة أمن، بمرتبات تبدأ من 3400 جنيه وتصل إلي 13 ألف جنيه شهريا، مع تطبيق الأجازات والمكافآت والتأمين الصحي، هذه الوظائف موزعة كالآتي:

4 وظائف إداري بمحطة مترو العتبة، و100 فرد أمن إداري بمعهد بالتجمع الثالث، و 100 بودي جارد أيضا بمعهد بالتجمع الثالث، و10 مشرف بودي جارد، و 100 فرد أمن إداري بإحدي شركات البترول، و200 أمن إداري كمبوند، و30 فرد أمن إداري بمساكن شيراتون، و20 فرد أمن إداري بفندق بالتحرير، وغيرها كثيرا من الوظائف في تخصصات مختلفة مثل:

مهندسين جودة وسكرتارية و مساعد أمين مخزن و مسؤؤل تموين و سائقين رخصة أولى وثانية وثالثة و مندوبين مبيعات و أخصائيين تمويل و مراقبين جودة وطباخين و مشرفي انتاج و أخصائي سلامة صحة مهنية، وذلك مع مراعاة تطبيق الحد الأدنى للأجور.

الشروط المطلوبة للتقديم في وظائف وزارة العمل

أعلنت وزارة العمل عن شروط يجب توافرها في المتقدمين لهذه الوظائف وهي:

يجب أن يكون المتقدم من حملة المؤهلات العليا أو المتوسطة

يجب ألا يزيد سن المتقدم عن 35 سنة.

طريقة التقديم في الوظائف الخالية المعلن عنها من وزارة العمل

يمكن التقديم لشغل وظائف وزارة العمل عن طريق الذهاب إلى الادارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة، أو عن طريق الموقع الرسمي لوزارة العمل علي الانترنت، أو عن طريق أرقام وعناوين الشركات المرفقة مع البيان.