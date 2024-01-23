مبروك عليك الـ 100 جنية “كم نصيب الفرد في تموين شهر فبراير 2024” بعد أخر قرار من الوزارة

في بداية العام 2024 ينتظر الملايين من المواطنين المقيدين في منظومة التموين بفارغ الصبر حلول شهر فبراير حيث يتطلعون لاكتساب نصيبهم الشهري من التموين تتسارع خطى المواطنين نحو مراكز التوزيع متطلعين إلى الاستفادة من الأخبار الإيجابية التي تشير إلى زيادة نصيب الفرد المصري.

كم نصيب الفرد في تموين شهر فبراير 2024

قبل أن نتفحص توقعات أسعار السلع التموينية في فبراير 2024 يجب أن نوضح حقيقة الأخبار التي تم تداولها حول زيادة حصة الفرد في برنامج التموين إلى 100 جنيه بدلا من 50 جنيه في الواقع لم تصدر وزارة التموين والتجارة الداخلية أي قرار رسمي بشأن زيادة حصة الفرد في برنامج الدعم التمويني يعني ذلك أن قيمة الدعم للفرد ما زالت ثابتة عند 50 جنيها ولم يتم إصدار أي تعديل بهذا الصدد.

زيادة سعر السكر في التموين شهر فبراير2024

سيتم صرف 1 كيلو جرام من السكر الحر للبطاقات التموينية التي يقل عدد أفراد الأسرة المستفيدة بها عن 4 أفراد في المقابل سيتم صرف 2 كيلو جرام من السكر الحر للبطاقات التموينية التي يبلغ عدد أفراد الأسرة فيها 4 أفراد فأكثر وتتم هذه الخطوة بسعر مخفض يبلغ 27 جنيها للكيلو حيث يتم دفع المبلغ نقدا يأتي هذا الإعلان في وقت توفير فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية السكر المدعم لأصحاب البطاقات التموينية بسعر 12.6 جنيه للكيلو مستفيدة منه نحو 64 مليون مواطن مقيد بالبطاقات التموينية

موعد صرف التموين شهر فبراير 2024

يتم صرف السلع التموينية في يوم 1 من كل شهر ميلادي، ويستمر الصرف متاح للمواطن حتى يوم 30 من الشهر نفسه، ولكن لا يمكنه صرف سلع شهريين متتاليين إطلاقًا.