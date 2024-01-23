اجا الحلو يا ناس اتفرجوا.. تردد قناة وناسة لولو الجديد 2024 على النايل سات وعرب سات

قناة وناسة هي من أهم القنوات الفضائية التي تنقل العديد من البرامج والأفلام الكرتونية المختلفة، فضلاً عن أن الكثير من الأطفال يرغبون في الإستماع على هذا المحتوى، إضافة إلى نقلها إلى أجمل الأغاني والأناشيد التي يحبها الأطفال، ولهذا فإنه يمكن القيام بإستقبال التردد الجديد لقناة وناسة، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة وناسة 2024

ويسهل القيام بإستقبال قناة وناسة الجديد على الأقمار الصناعية المختلفة، وفقًا لما جاء على النحو الأتي:-

التردد الجديد لقناة وناسة يكون 11470.

بينما معامل ترميز قناة وناسة فهو 27500.

معامل تصحيح الخطأ فهو 6/5.

القمر الصناعي لقناة هو النايل سات.

تردد قناة وناسة 2024 عرب سات

ويمكن كذلك إمكانية القيام بإستقبال التردد الجديد لقناة وناسة على العرب سات، وفقًا للأتي:-

القمر الصناعي لقناة وناسة يكون عرب سات.

بينما تردد قناة وناسة يكون 11270.

معدل ترميز القناة فهو 27500.

كيفية استقبال قناة وناسة على القمر الصناعي

هناك بعض الخطوات لكي يتم القيام بإستقبال التردد الجديد لقناة وناسة على الأقمار الصناعية المختلفة، وفقًا لما يلي:-