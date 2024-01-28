موعد نزول مسلسل عثمان الحلقة 146 الإعلان الثاني وأحداث نارية في انتظار المتابعين

مسلسل عثمان الحلقة 146 الإعلان الثاني، يبحث العديد من المتابعين والجمهور عن مسلسل عثمان الحلقة 146 الإعلان الثاني، حيث لقي المسلسل اهتماما كبيرا وانتشارا واسعا بين جماهير العالم العربي والجماهير التركية، وينتظر المتابعين الحلقة القادمة بفارغ الصبر لمعرفة الأحداث الجديدة والشيقة التي ستحدث في الحلقات القادمة.

مسلسل عثمان الحلقة 146 الإعلان الثاني

ارتفعت معدلات البحث خلال الساعات القليلة الماضية على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي على مسلسل عثمان الحلقة 145 الإعلان الثاني، وينتظر المتابعين معرفة الأحداث القادمة من المسلسل وخاصة فيما يخص مواجهة مكائد المغول للقضاء على المؤسس عثمان، كما تمكن عثمان من معرفة هوية الخائن الذي قام بالتسلل إلى قبيلة أكادي، بالإضافة إلى إنقاذ فاطمة من الأسر، ويترقب المتابعين خطة المؤسس عثمان في مواجهة قائد المغول والتخلص منهم.

مسلسل المؤسس عثمان

لقي مسلسل المؤسس عثمان جماهيرية كبيرة بين العالم العربي وبين الجمهور التركي، ويعتبر من أشهر المسلسلات التاريخية التركية التي يتم عرضها في الآونة الأخيرة، حيث يحقق المسلسل نسبة مشاهدات عالية مع كل حلقة يتم بثها أسبوعيا، ويتكون المسلسل من خمسة أجزاء ويعتبر تكملة عن المسلسل التاريخي قيامة ارطغرل، ويحكي المسلسل عن رحلة المؤسس عثمان في إنقاذ الدولة العثمانية من الضعف والتصدي للحروب من المغول والتتار وغيرها، ويعرض المسلسل كل أسبوع مساء يوم الأربعاء على قناة atv التركية في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية، ويتم عرض المسلسل مترجم في اليوم التالي على قناة الفجر الجزائرية والتي تعتبر أحد أشهر القنوات التي تعرض المسلسلات التركية المترجمة حصريا.