أصل الكلام ده أيه؟!! حقيقة زيادة نصيب الفرد لـ 100 جنية في التموين 2024

تداولت بعض الأخبار التي تدور حول حقيقة زيادة نصيب الفرد ال 100 جنيه في التموين 2024 ويتساءل العديد من مستحقي التموين عن زيادة نصيب الفرد لشهر فبراير عام 2024 نظراً لارتفاع أسعار السلع التي تتزايد بشكل مستمر في الفترة الأخيرة ويمكنكم من خلال هذا المقال معرفة المزيد عن حقيقة زيادة نصيب الفرد ال 100 جنيه في التموين لعام 2024 تابعوا معي.

حقيقة زيادة نصيب الفرد لـ 100 جنية في التموين 2024

تم التصريح من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال صفحتها الرسمية على فيسبوك أنه ليس هناك اي اخبار جديدة حول زيادة نصيب الفرد ال 100 جنيه على التموين وأنه لم يتم صدور هذا القرار من قبل الوزارة عن طريق إعلان رسمي واكدت انه في حالة صدور أي قرارات حول زيادة نصيب الفرد على التموين سوف يتم التوضيح من قبل الوزارة وتم التصريح أيضا من قبل وزير التموين أنه سوف يتم بدء صرف التموين عن شهر فبراير عام 2024 ابتداء من يوم الاثنين الذي يوافق واحد فبراير عام 2024 واكد انه سوف يتم اضافه كيلو سكر بسعر 27 جنيه لكل بطاقة تموينية بها من فرد الى ثلاثة أفراد موضحا أنه سوف يتم صرف 2 كيس سكر بسعر 27 جنيه للبطاقات التي تشمل أكثر من ثلاثة أفراد واكد انه في حالة صدور أي زيادات أخرى فسوف يتم التصريح من قبل الوزارة ولا يمكن الانسياق وراء الأخبار التي تتداول على مواقع التواصل الاجتماعي إلا من خلال الصفحات الرسميه لها.