15 إجازة رسمية مدفوعة الأجر “جدول اجازات الموظفين بالعام الجديد 2024”

مع بداية عام 2024 يبحث الكثير من العاملين بالدولة عن جدول اجازات الموظفين بالعام الجديد 2024 حيث توجد الكثير من الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين بالهيئات والوظائف الحكومية خلال عام 2024 ومن المتوقع أن يتم تأخير جميع الإجازات حتى يوم الخميس من اسبوع الاجازة حتى يتم ضمه مع يوم الجمعة الاجازة الرسمية في مصر وخلال السطور التالية نكشف عن جدول اجازات الموظفين بالعام الجديد 2024.

جدول اجازات الموظفين بالعام الجديد 2024

ازدادت عمليات البحث في الساعات الاخيرة الماضية من قبل الكثير من الموظفين عن جدول اجازات الموظفين بالعام الجديد 2024 وقد أعلن مجلس الوزراء عن جميع إجازات العام الميلادي الجديد 2024 لجميع الموظفين وطلاب المدارس والجامعات وهي كالتالي :

يوم الاحد الموافق 7 يناير 2024 إجازة عيد الميلاد الجديد.

يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 إجازة عيد الشرطة المصرية وذكرى ثورة 25 يناير

يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل 2024 إجازة أول أيام عيد الفطر المبارك.

يوم الخميس الموافق 11 أبريل 2024 إجازة عيد الفطر المبارك.

يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل إجازة عيد تحرير سيناء.

يوم الاربعاء الموافق 1 مايو 2024 إجازة عيد العمال.

يوم 6 مايو 2024 إجازة شم النسيم.

يوم يوم الاثنين الموافق 17 يونيو 2024 إجازة عيد الأضحى المبارك.

موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2024

بعد معرفة جدول اجازات الموظفين بالعام الجديد 2024 يتساءل الكثير من المواطنين عن عدد أيام اجازة عيد الفطر المبارك والتي تستمر لمدة 3 أيام متتالية وهي أيام 10 و 11 و12 أبريل 2024 ،حيث يحتفل جميع المسلمين حول العالم بعيد الفطر المبارك ، ويعتبر يوم عيد الفطر إجازة رسمية لجميع المواطنين في جميع الدول العربية والاسلامية.