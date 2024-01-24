رابط رسمي.. الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 من موقع اسماء الرعاية الاجتماعية

يبحث العديد من المواطنون العراقيون عن أسماء المشمولين بالرعاية الأجتماعية 2024، حيث تحاول الحكومة العراقية جاهدة رفع الأزمة الأقتصادية عن كاهل المواطنين، من خلال دعمهم بالرعاية الإجتماعية حيث دعمت الحكومة العراقية المواطنين لمدة سبع دفعات وهذه الدفعة الجديدة، حيث يبحث العديد من الأشخاص عن تواجد اسمائهم وسط تلك الأسماء التي اقرتها الحكومة العراقية بعد مراجعة الأوراق والتاكد من تطابق الشروط مع الاوراق المقدمة.

طريقة الأستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2024

وفرت الحكومة العراقية طريقتين للاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الأجتماعية 2024، الطريقة الأولي عن طريق بوابة العمل أما الطريقة الثانية هي عن طريق منصة مظلتي، حيث نالت منصة مظلتي عن حقوق نشر وبث أسماء المشاركين في الدفعة الأخيرة وحددت الوزرارة عبر منصاتها الرسمية بعض الخطوات التي يجب أتباعها للتقديم بطريقة صحيحة علي المنحة وهي كالتالي:

الدخول الي منصة مظلتي عبر الضغط هنا.

الدخول علي الأستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الأجتماعية.

تسجيل بعض البيانات كرقم الهوية الوطنية والأسم.

نقوم بالضغط علي زر عرض النتيجة.

ستظهر النتيجة امامك ونقوم بتحميلها بصيغة pdf.

شروط التقديم في منحة الرعاية الأجتماعية 2024

حددت الحكومة العراقية بعض الشروط الواجب توافرها في مقدم الطلب حتي يتم قبوله بالمنحة، حيث يتم تصفية المتقدمين للحصول علي المنحة وذلك لضمان أن المتقدم يستحق، وهو في حاجه ملحة للحصول علي المنحة حيث تشمل المنحة العديد من المساعدات مثل المساعدات الطبية والمساعدات التعليمية والمساعدات المادية وبعد تقديم الطلب يتم فرز ومتابعة الطلبات من قبل المتخصصين واليك بعض الشروط الواجب توافرها: