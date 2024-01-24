اتفرج عليها بأعلى جودة “موعد عرض مسلسل خبئني الحلقة ال١٢” + القنوات الناقلة

يبحث الكثير من محبي المسلسلات التركية عن موعد عرض مسلسل خبئني الحلقة ال١٢ حيث يعتبر مسلسل “خبئني” من المسلسلات التركية الدرامية الرومانسية ويعرض المسلسل يوم الخميس من كل أسبوع عبر شاشة قناة ستار تي في التركية ويحكي المسلسل قصة عائلة من الأغنياء يتفقون على زواج ابنهم من بنت عائلة غنية في المدينة ولكن تتغير الاحداث بعد الزواج وتظهر خادمة في المنزل تلفت انتباه الزوج ويحظى مسلسل خبئنى بنسب مشاهدة عالية في جميع الدول العربية والشرق الأوسط.

موعد عرض مسلسل خبئني الحلقة ال١٢

يتم عرض مسلسل خبئني يوم الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة ويعرض المسلسل في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة عبر شاشة قناة ستار تي في التركية ، كما يمكنكم مشاهدة مسلسل خبئنى عبر اليوتيوب مدبلج باللغة العربي وذلك يوم الجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة وهناك الكثير من نجوم الدراما التركية من ابطال مسلسل خبئني ومنهم “أسود كاليباك” و “اورازا كاجالار أوغلو”.

تردد قناة ستار تي في التركية

بعد معرفة موعد عرض مسلسل خبئني الحلقة ال١٢ وذلك يوم الخميس الموافق 25 يناير القادم في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة خلال قناة ستار تي في التركية يبحث الكثير من مشاهدي ومتابعي المسلسل عن تردد قناة ستار تي في عبر القمر الصناعي نايل سات وهو كالتالي :