صندوق الإسكان الاجتماعي يتحدث حول موعد الطرح الجديد لشقق سكن لكل المصريين 3+ كراسة الشروط PDF

موعد الطرح الجديد لشقق سكن لكل المصريين، يتساءل عنه العديد من المواطنين وخاصةً الأفراد ذات الدخل المحدود، حيث كشفت مصادر في وزارة الإسكان أنهم يستعدون لطرح جديد من الوحدات السكنية، ومن المتوقع أن يتم طرح هذه الوحدات في القريب العاجل.

موعد الطرح الجديد لشقق سكن لكل المصريين

سيتم إطلاق الطرح الجديد لشقق الإسكان لكل المصريين في الفترة القادمة من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وستكون هذه الشقق متاحة لجميع المصريين ذوي الدخل المحدود بأسعار مناسبة ومعقولة، وهذا سيكون فرصة كبيرة للعديد من الأشخاص، خاصةً أن هناك ملايين المصريين ينتظرون هذا الطرح الجديد للحصول على شقق سكنية.

كراسة شروط سكن لكل المصريين 4 pdf

هناك عدة شروط لحجز شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2024 للأشخاص ذوي الدخل المحدود هي كالتالي:

يجب أن يكون عمر المتقدم للحجز لا يقل عن 21 عامًا.

يجب ألا يتجاوز عمر المتقدم للحجز 51 عامًا.

يجب ألا يتجاوز عمر أصحاب المعاشات 75 عامًا كحد أقصى.

يجب ألا يستفد المتقدم من أي طروحات سكنية أو قطع أراضي من الدولة سابقًا.

يجب تقديم إثبات على أن المتقدم يتلقى راتبًا لا يقل عن 2700 جنيه ولا يزيد عن 7000 جنيه، سواء كان أعزبًا أو متزوجًا.

يجب تقديم مستند إقامة يتناسب مع الشقق المتاحة في أقرب مدينة جديدة، سواء كان مكان الإقامة الحالي أو مكان العمل.

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2024

تم تحديد أماكن شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2024 في 14 محافظة، وهي كالآتي: