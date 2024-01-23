رمضان داخل بالخير كله على الناس “زيادة معاشات تكافل وكرامة بمناسبة رمضان 2024” شهر فبراير

زيادة معاشات تكافل وكرامة بمناسبة رمضان 2024 ينتاب قطاع واسع من المستفيدين من معاش تكافل وكرامة، البالغ عددهم أكثر من 5 ملايين مواطن، بالتساؤل حول إمكانية حدوث زيادة في مستوى المعاشات خلال الشهر المقبل، يعزى هذا الاهتمام إلى الإعلان الذي أصدرته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

زيادة معاشات تكافل وكرامة بمناسبة رمضان 2024

والذي أفاد بزيادة الحد الأدني للمعاشات اعتبارا من يناير 2024، يأمل هؤلاء المواطنون في تحقيق رفع في مستوى تلك المعاشات، مما يعزز من قدرتهم على تحمل تكاليف المعيشة وتحسين ظروف حياتهم الاقتصادية.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامه

يمكنك الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بواسطة الرقم القومي عبر زيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي الإلكتروني أو الوصول مباشرة إلى رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لعام 2024.

ادخل إلى الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي.

اختر “الاستعلام عن نتيجتك” المتاحة في أعلى الصفحة على اليسار.

قم بإدخال رقم الهوية الوطنية الخاص بصاحب المعاش، والمكون من 14 رقما، في الحقل المخصص له.

انقر على “استعلام”.

ستظهر نتيجة الاستعلام، حيث يمكنك التحقق من سارية المعاش أو حالته سواء كان متجمدا أو موقوفا.

الشروط اللازمة للحصول على معاش تكافل وكرامة