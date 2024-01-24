كتالوج.. عروض عيد ميلاد كارفور 2024 بخصومات تصل الي 80% على جميع المنتجات والشاشات

يعتبر كارفور أكبر سوبر ماركت يحتوي على العديد من المنتجات التي يحتاجها المنزل بشكل يومي، ويتساءل الكثيرون على عروض عيد ميلاد كارفور 2024 التي تعتبر من أفضل العروض التي يحرص كارفور على تقديمها في هذه الفترة احتفالا بعيد ميلاده، كما أنه يعمل على تقديم العروض على كافة المنتجات الموجودة لديه سواء كانت مواد غذائية أو أدوات منزلية وكهربائية، سنتعرف على كافة التفاصيل في السطور التالية.

عروض عيد ميلاد كارفور 2024

يعتبر شهر يناير هو شهر عروض عيد ميلاد كارفور 2024 حيث يقوم السوبر ماركت الشهير بتقديم أقوى العروض بذكرى افتتاحه، والعروض كالتالي:

عروض الأجهزة المنزلية شاشة سامسونج 65 بوصة بسعر 19.500 بدلا من 27000، بينما شاشة ال جي 32 بوصة بسعر 6400 بدلا من 10.000 جنية.

مكنسة كهربائية اون لاين 2000 وات بسعر 4000 جنيه، اير فراير تورنيدو 4 لتر بسعر 5000 جنيه، غسالة بيكو 7 كيلو بسعر 16.750 بدلا من 18.750 جنية.

شاشة تورنيدو 32 بوصة بسعر 4800 بدلا من 7000 جنيه، وشاشة شارب سمارت 55 بوصة بسعر 14000 بدلا من 20,000 جنية.

غسالة ال جي 8 كيلو بسعر 26000 بدلا من 31,600، وغساله أطباق بيكو سعرها 21,690 بدلا من 23,690 جنية.

سعر مكنسة تورنيدو 2500 بدلا من 3130 جنية، وسعر شاشة سامسونج سمارت 50 بوصة بسعر 12500 بدلا من 19000.

عروض كارفور على المواد الغذائية

بعد أن تم التعرف على أفضل عروض كارفور من الأجهزة الكهربائية، يتساءل الكثير على العروض الخاصة بالمواد الغذائية وهي كالتالي: