بالتزامن مع موعد نهاية الامتحانات في العراق 2024 “استخرج نتيجتك عبر موقع ملازمنا” الثالث المتوسط دور أول

يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في العراق عن موعد نهاية الامتحانات في العراق 2024 وذلك بالتزامن مع بداية امتحانات جميع الصفوف الدراسية للفصل الدراسي الأول وذلك يوم الأحد الموافق 21 يناير 2024 وذلك للمرحلة الثانوية ، بينما تبدأ امتحانات المرحلة الابتدائية يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 ، وتستمر امتحانات نصف العام حتى نهاية شهر يناير الجاري وخلال السطور التالية نكشف المزيد من المعلومات حول موعد نهاية الامتحانات في العراق 2024.

موعد نهاية الامتحانات في العراق 2024

تنتهي الامتحانات في العراق يوم الأربعاء الموافق 31 يناير 2024 في جميع المحافظات العراقية لجميع الصفوف الدراسية وذلك عقب تبكير موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول والتي اعلنت عنها وزارة التربية والتعليم العراقية وقد أكدت الوزارة أن يوم السبت يعتبر يوم دراسي وليس عطلة رسمية خلال امتحانات نصف العام ويجب على جميع الطلاب الالتزام بجدول الامتحانات ، كما تبدأ العطلة الربيعية يوم الأول من شهر فبراير القادم.

موعد ظهور نتائج الطلاب في العراق 2024

بعد التعرف على موعد نهاية الامتحانات في العراق 2024 يبحث الكثير من الطلاب عن موعد ظهور النتائج وذلك بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول بحد أقصى 10 أيام وسوف يتم ظهور جميع نتائج الطلاب في جميع المراحل الدراسية بكافة المحافظات العراقية عبر موقع نتائجنا والخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية ، ويجب على جميع الطلاب الاجتهاد والمذاكرة خلال فترة الامتحانات للحصول على نتائج جيدة ، ومن المتوقع أن تبدأ اجازة نصف العام “العطلة الربيعية” يوم الجمعة الموافق 1 فبراير 2024.