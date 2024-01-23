تطبيق سهل والموقع الرسمي.. إليكم طريقة كشف نتائج الثانوية العامة للعام 2024 في الكويت “الصف الثاني عشر”

تشكل نتائج الثانوية العامة للعام 2024 في الكويت للصف الثاني عشر محل اهتمام للكثير من الطلاب والطالبات الذين يتابعون دراستهم في هذا الصف بدولة الكويت، يأتي هذا بعد إعلان وزارة التربية الكويتية عن ظهور نتائج الصف الثاني عشر، والتي يمكن للطلاب الاطلاع عليها من خلال الاستعلام عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، بالإضافة إلى ذلك، قدمت الوزارة تطبيقاً إلكترونياً أسمته تطبيق “سهل” وهو مثل اسمه )سهل الاستخدام(، حيث يسمح للطلاب بالاطلاع على نتائجهم ببساطة، مما يوفر عناء الذهاب إلى المدرسة للاستعلام عن النتيجة، وإليكم التفاصيل.

شرح طريقة معرفة النتائج عبر موقع وزارة التعليم والتربية الكويتية لعام 2024

يمكن لكل طالب أو طالبة الاستعلام عن نتيجتهم عن طريق زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الكويتية عند تقديم بعض البيانات الشخصية، حيث يمكن الحصول على النتيجة بسهولة باتباع الخطوات التالية.

الانتقال إلى موقع وزارة التربية والتعليم الكويتية الرسمي الولوج إلى زر الخدمات الإلكترونية ثم الضغط على زر النتائج المدرسية توضيح الرقم المدني الخاص بك وتقديم البيانات المطلوبة التحقق من دقة البيانات المدخلة عرض النتيجة

الآن ستظهر جميع التفاصيل الخاصة بالنتيجة والمجموع الكلي.

كيفية الاطلاع على نتائج الثانوية العامة في الكويت للترم الأول عبر تطبيق سهل لعام 1445

يمكن لجميع الطلاب استخدام تطبيق سهل للاستعلام عن نتائجهم، خاصة في حالة وجود صعوبة في الوصول إلى النتائج عبر موقع وزارة التربية، وفيما يلي الخطوات البسيطة للاستعلام.

قم بتحميل تطبيق سهل من متجر التطبيقات على هاتفك (غوغل بلاي مثلاً) انتقل إلى قسم الشهادات وانقر عليه قم بتسجيل الرقم المدني قم بعرض النتيجة

ستظهر الآن جميع الدرجات التي حصلت عليها.