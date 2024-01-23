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الرزق دايما جالك “زيادة معاشات شهر فبراير 2024 بمناسبة رمضان” 500 جنية لكل مواطن
يتساءل العديد من الناس عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن زيادة معاشات شهر فبراير لعام 2024 حيث أن الدولة تهتم باستمرار على تحسين معيشة المواطن محدود الدخل وتعمل جاهدة على زيادة الراتب الشهري لمستحقي المعاشات ويمكنكم من خلال هذا المقال الاطلاع على الأخبار المتداولة حول زيادة معاشات شهر فبراير لعام 2024 تابعوا معي.
زيادة معاشات شهر فبراير 2024
لم يتم الإعلان حتى الآن من قبل الجهات الرسمية عن زيادة المعاشات لشهر فبراير عام 2024 حيث أن المعاشات يتم زيادتها بحد اقصى ثانويا 15% ويتم الصرف ابتداء من شهر يوليو كل عام وبناء على ذلك فسوف يتم زيادة المعاشات في شهر يوليو لعام 2024 حيث انه سوف يتم تطبيق ذلك في حالة عدم صدور قرارات من الجهات المسؤولة بتبكير موعد صرفها مثل العام الماضي يمكنك من خلال النقاط التالية الاطلاع على الزيادات الجديدة التي تم وضعها مؤخرا على المعاشات:
- تم زيادة الحاصلين على 1300 جنيه شهريا الى 1495 جنيه.
- ومن يحصل على 1500 جنيه شهريا فسوف يحصل على 1725 جنيه.
- ومن يحصل على 1600 جنيه شهريا فسوف يحصل على 1840 جنيه.
- ومن كان يحصل من مستحقين والمعاشات على 2000 جنيه فسوف يحصل على 2300 جنيه.
- ومن كان يحصل على 2300 جنيه فسوف يحصل على 2645 جنيه.
- ومن كان معاشه الشهري 2600 جنيه فسوف يصبح 2990 جنيه.
- ومن كان يحصل شهريا على 2900 جنيه فسوف يحصل الآن على 3335 جنيه.
- ومن كان يحصل على 3200 جنيه فسوف يحصل على 3680 جنيه.