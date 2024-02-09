إللي هتخلى إبنك ينساكي خالص في رمضان.. تردد قناة بيبي كيدز الجديد

يريد الكثير من الأفراد الوصول إلى تردد قناة بيبي كيدز الجديد فهي إحدى القنوات الفضائية المشهورة في مجال عالم الأطفال، تقدم أفضل الأفلام الكرتونية التي يحبها جميع الأطفال في مختلف المراحل العمرية، مما يجعل الإنجذاب إلى ترددها الجديد كبير للغاية، كما تهتم قناة بيبي كيدز بتوفير البرامج التي يتعلم منها الأطفال القراءة والأرقام وغيرها من المهارات التعليمية الأخرى، فقط تابع معنا وسوف تتعرف عليها بشكل مفصل.

تردد قناة بيبي كيدز الجديد

يعرف أن جميع الأطفال يفضلون قضاء جميع أوقاتهم في مشاهدة أفلام الكرتون التي تعرض على شاشات التلفزيون المختلفة، إلا أن قناة بيبي كيدز نالت إعجاب جميع الأطفال، فهي تعمل على عرض أفلامها بجودة عالية وألوان زاهية مما يساعد في جذب الطفل إليها، وتمتلك القناة أيضًا العديد من الأناشيد التي يحب الطفل سمعها أيضا، وتكون تردداتها الجديدة كما يلي:

تردد القناة على النايل سات

التردد: 11393.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد اخر على النايل سات

التردد: 11603.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 7/8.

كيفية تثبيت قناة بيبي كيدز

لكي يتم تثبيت القناة على جهاز استقبال القنوات عليك أن تتبع الخطوات الآتية: