هتصرف 3 زيت و4 سكر بمناسبة رمضان “حقيقة زيادة نصيب الفرد لـ 100 جنية في التموين” شهر فبراير

يتساءل العديد من حاملي البطاقة التموينية عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن حقيقة زيادة نصيب الفرد ال 100 جنيه على تموين عام 2024 حيث أنه من المقرر أن يقوم كل فرد بصرف 50 جنيه شهريا الى ثلاثة أفراد ومن بعد ثلاثة أفراد فيقوم الفرد بصرف 25 جنيه شهريا ويمكنكم من خلال هذا المقال الاطلاع على ما يتم تداوله من زيادة نصيب الفرد ال 100 جنيه على التموين لعام 2024 تابعوا معي.

حقيقة زيادة نصيب الفرد لـ 100 جنية في التموين

تم تداول بعض الأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن زيادة نصيب الفرد ال 100 جنيه في التموين خلال الشهر القادم حيث أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أكدت من خلال موقع الرسمي لها على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه لا يصح مما يتم تداوله وأن نصيب الفرد على بطاقة التموين سوف يظل ثابتا وهو بقيمه 50 جنيه للفرد الواحد وأكدت الوزارة أيضا أنها تعمل بشكل مستمر بالتعاون مع العديد من المؤسسات على تحسين الأوضاع خلال عام 2024 حيث انه يمكن لجميع حاملي البطاقة التموينية صرف التموين الخاص بهم ابتداء من شهر فبراير يوم 1 فبراير عام 2024 ومن المقرر أن يتم صرف التموين كل يوم واحد من كل شهر ويمكنكم صرف السلع التموينية من خلال مكاتب صرف التموين في جميع المحافظات المصرية حيث أنه يمكن لكل صرف مقيد على البطاقة التموينية أن يقوم بصرف زجاجة زيت وكيلو سكر بالاضافة الى كيلو سكر تم وضعها مؤخرا على البطاقة التموينية بسعر 27 جنيه للكيلو الواحد.