هيموت عليها إبنك لو قلبتي.. تردد قناة براعم الأطفال

تردد قناة براعم الأطفال، قناة براعم هي واحدة من القنوات الشهيرة التي تقوم بتقديم محتوى يستهدف العديد من الأطفال، خاصة في المرحلة العمرية بين الثلاث والست سنوات، ويرغب الكثير من الآباء في معرفة تردد قناة براعم الأطفال حتى يتمكنوا من ضبطها وجعل أبنائهم يشاهدون جميع ما يتم تقديمه خلال شاشة قناة براعم، حيث يتميز محتواها أنه يتناسب مع العادات والتقاليد العربية.

تردد قناة براعم الأطفال

يجذب المحتوى الذي تقوم بتقديمه قناة براعم العديد من الأطفال، لذلك تمتلك القناة ترددات على بعض الأقمار الصناعية الشهيرة مثل النايل سات وهو القمر الصناعي الأشهر في جميع دول العالم، إضافة إلى القمر الصناعي العربي الشهير عرب سات، بيانات القناة على النايل سات والعرب سات هي:

تردد قناة براعم الأطفال

التردد: 11564.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

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تردد قناة براعم الأطفال على عرب سات

التردد: 10727.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

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المحتوى الذي تقدمه قناة براعم

تستهدف قناة براعم الأطفال في المرحلة العمرية قبل دخول المدرسة، ويساهم المحتوى الذي تقدمه القناة في تعليم الطفل كيف يستطيع أن يتواصل مع العالم المحيط به، ويجب أن يكون عمر الطفل أكبر من ثلاث سنوات لكي يكون قادر استيعاب الرسومات التي يشاهدها والأصوات التي يسمعها، حيث تقوم القناة بعرض عدد من المسلسلات والأفلام الكرتونية، إضافة إلى مجموعة من البرامج التي تهدف إلى تعليم الأطفال مجموعة من المهارات الجديدة، ومن بعض ما يتم تقديمه عبر شاشة براعم: