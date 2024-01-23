ميسي ضد رونالدو.. موعد مباراة النصر ضد انتر ميامي الأمريكي والقنوات الناقلة لكأس الرياض 2024

كأس الرياض 2024 هذا العام ليس ككل عام، فقد تم الإعلان عن موعد المواجهة الأسطورية بين ميسي ورنالدو، حيث سيلتقي النصر مع فريق إنتر ميامي في المباراة الثالثة من المجموعة الأولى، وستقام المباراة على أرضية ملعب مملكة أرينا، حيث يتوقع استقبال آلاف من عشاق الكرة، ويتساءل الكثيرون في الوطن العربي عن القنوات الناقلة لهذه المباراة، وفي القادم من الفقرات، سنقدم لكم المزيد من المعلومات حول ذلك.

ما هو موعد مباراة النصر وإنتر ميامي في كأس الرياض 2024؟ وما هي القنوات الناقلة؟

موعد مباراة النصر مع إنتر ميامي هو يوم الخميس الموافق 1 فبراير 2024، وستنطلق في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت المغرب والجزائر وتونس، تكون الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر وليبيا والسودان، والتاسعة مساءً بتوقيت العراق والكويت والسعودية والبحرين، بينما تبدأ المباراة في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت سلطنة عمان والإمارات.

سيتم نقل المباراة التي تجمع الأسطورتين “رونالدو” و”ميسي” عبر قناة SSC الرياضية، التي حصلت على حقوق الملكية الحصرية لنقل المباريات التاريخية لهذه البطولة.

ما أهمية هذا اللقاء التاريخي بين رونالدو وميسي؟

النصر السعودي وإنتر ميامي الأمريكي، يلتقيان في مباراة ودية ضمن إطار كأس موسم الرياض 2024، وقد تكون هذه آخر مباراة يلتقي فيها الأسطورتان رونالدو وميسي، مما يجعل هذه المواجهة تحمل أهمية خاصة في عالم كرة القدم، حيث يعتبر رونالدو وميسي من أفضل اللاعبين في التاريخ، ولقاؤهما في مباراة كهذه يعد لحظة فريدة تشهد على تاريخ رياضي استثنائي سيجتمع فيه عشاق كرة القدم من مختلف أنحاء العالم لمتابعة هذا اللقاء التاريخي والاحتفال بمسيرة هاتين الشخصيتين الكبيرتين في عالم الرياضة.