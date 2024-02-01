لولو مش هيزهق منها.. تردد قناة كراميش الجديد

تردد قناة كراميش الجديد، يعتبر تردد قناة كراميش الجديد من الترددات التي يبحث عنها الكثير من الأمهات لأطفالها فهي من القنوات الفضائية الشهيرة في عالم الأفلام الكرتونية، وتقدم أفضل أنواع الأفلام المخصصة إلى الأطفال، وكذلك الأناشيد التعليمية وغيرها من المحتويات الأخرى، إلا أن الفترة الأخيرة قامت إدارة القناة بتحديث التردد الخاص بها لتقديم القناة بجودة أعلى، وهذا ما يدفع الجميع إلى البحث عنها، ومن خلال مقالنا نقدم لك ترددها الجديد بطريقة تفصيلية.

تردد قناة كراميش الجديد

يعرف أن قنوات الأطفال تعد من القنوات التي يبحث عنها الجميع لكي يقضوا أطفالهم أمتع الأوقات، وتعد قناة كراميش من أشهر هذه القنوات والمعروفة على مدار الأعوام الماضية، فهي تقدم عدد لا نهائي من الأفلام التي يحبها الأطفال، وكذلك الأناشيد التي يتعلم الأطفال منها القراءة وكذلك أرقام العدد أيضًا، ويكون ترددها الجديد كما يلي:

تردد تردد قناة كراميش الجديد على النايل سات

التردد هو 11430.

الاستقطاب هو عمودي.

معدل الترميز هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو 3/4.

تردد قناة كراميش الجديد على العرب سات

التردد هو 11390.

الاستقطاب هو عمودي.

معدل الترميز هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو 3/4.

مميزات قناة كراميش للأطفال

أما بالنسبة إلى المزايا التي تعرف بها القناة في مجال الأطفال فهي تمتلك الكثير منها مما يجعلها الأفضل عن القنوات الفضائية الأخرى، والتي تكون كما يلي: