بقيمة 15 ألف دينار.. إليكم الخطوات والمستندات المطلوبة وشروط التأهيل للحصول على منحة الجزائر لدعم البطالة لعام 2024

شهدت مواقع البحث في الجزائر إقبالاً كبيراً من المواطنين على البحث عن منحة البطالة لعام 2024، حيث تعمل الحكومة الجزائرية جاهدةً على دعم ومساندة المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع أسعار السلع والمنتجات الغذائية، إضافة إلى الصعوبة في الحصول على فرص عمل جيدة للمواطنين، ولذا جاء القرار بالإعلان عن هذه المنحة، ومع ذلك، يتعين على الراغبين في الحصول على المنحة مطابقة بعض الشروط، وإليكم التفاصيل.

خطوات التقديم على منحة دعم البطالة في الجزائر

أعلنت وزارة العمل الجزائرية عن إطلاق منصة البطالة بهدف دعم المواطنين في تحقيق حياة كريمة ورفع مستوى المعيشة للتغلب على التحديات المتعلقة بارتفاع تكاليف المعيشة، تأتي هذه المبادرة في سياق مواجهة موجة غلاء المعيشة وتخفيف الضغوط على حياة المواطنين، وقدمت الوزارة إرشادات حول الخطوات الرئيسية والمستندات الضرورية لتقديم طلب للحصول على المنحة، والتي تشمل ما يلي.

زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العمل في الجزائر النقر على خيار منحة البطالة لعام 2024 إكمال تسجيل كافة البيانات المطلوبة ورفع المستندات المطلوبة بعد حجز الموعد، يتوجب الاحتفاظ بوصل الحجز في النهاية، يجب اختيار أيقونة إرسال الطلب والضغط عليها

يذكر تم تداول إشاعات حول رفع قيمة منحة البطالة، إلا أن وزارة العمل في الجزائر نفت صحة هذه الأنباء وأكدت أن المنحة ستظل بمبلغ 15000 دينار.

ما هي المستندات المطلوبة للتقديم؟

إليكم قائمة المستندات المطلوب رفعها على المنصة للحصول على دعم البطالة في الجزائر.

تقديم شهادة الميلاد

تقديم ملف يحتوي على الحساب البريدي للمتقدم

يتعين تقديم شهادة القيد العائلي للمتقدم

رفع ملف يثبت حالة المتقدم من الخدمة العسكرية

يجب رفع استمارة تأكيد حجز المقابلة الشخصية

إضافة إلى هذه الوثائق، عليك الاحتفاظ بوصل الحجز للحصول على المنحة من أجل إظهاره عند الطلب في حال تم تأهيل المتقدم.

ما هي شروط الحصول على منحة البطالة في الجزائر؟

أوضحت الوكالة الوطنية في الجزائر ضرورة توافر بعض الشروط للراغبين في الحصول على منحة البطالة لعام 2024، من بين هذه الشروط:

يجب أن يكون المتقدم مسجلاً مسبقاً في الوكالة الوطنية للعمل 2024 لمدة لا تقل عن ستة أشهر

يشترط عدم حصول المتقدم على أي منحة من الدولة

يشترط أن يكون عمر المتقدم في نطاق 19 إلى 40 عاماً

تقدم هذه المنحة أيضاً للأرامل والمطلقات، وكذلك للنساء المكثفات في المنزل

يجب أن يكون المتقدم يعاني من البطالة في الحقيقية ولا يعمل لأي جهة حكومية أو خاصة

تجدر الإشارة أن الشرط الأساسي للحصول على منحة دعم البطالة في الجزائر هي أنه يجب على المتقدم أن يكون حاصلاً على الجنسية الجزائرية، كما يتعين على المتقدم أن يكون مقيماً في الجزائر بشكل دائم.