لولو حبيبت قلب بابا فرح ولادك على طول.. تردد قناة بطوط الجديد
تردد قناة بطوط الجديد
يعتبر تردد قناة بطوط الجديد من أكثر الترددات الخاصة بقنوات الأطفال التي يبحث عنها الكثير من المشاهدين، حيث أن قناة بطوط من القنوات الهامة التي تستهدف فئة المشاهدين من الأطفال أكثر من الكبار، حيث تقوم القناة بعرض محتوى متنوع بين البرامج الترفيهية والأفلام والمسلسلات الكرتونية التي تجذب عدد كبير من المشاهدين الأطفال.
تردد قناة بطوط الجديد
تتميز قناة بطوط أنها تقوم بعرض المحتوى الخاص بها من خلال القمر الصناعية نايل، وذلك لكي يستطيع الكثير من المشاهدين الوصول إلى المحتوى الذي تقوم القناة بعرضه، في جميع البلدان العربية وتمتلك القناة مجموعة من البيانات التي تساهم في ضبط القناة على مختلف الأقمار الصناعية، والمعلومات التي تميز القناة على الأقمار الصناعية المختلفة هي:
- تردد القناة: 11594.
- اتجاه الاستقطاب: رأسي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل التصحيح: ⅚.
معلومات عن قناة بطوط
قناة بطوط هي إحدى القنوات العربية الشهيرة التي تعتبر متخصصة في تقديم كل ما يجذب الأطفال في المراحل العمرية المختلفة خاصة المرحلة التي تسبق دخول الأطفال إلى المدرسة، ومن أهم المعلومات التي تتميز بها القناة:
- تعرض القناة فقط مجموعة من البرامج المخصصة للأطفال.
- تتميز القناة أنها تقوم بعرض المحتوى الخاص بها على مدار اليوم دون أن يتوقف البث في أي وقت.
- تعرض القناة مجموعة من للأفلام الكرتونية العالمية بعد أن تتم دبلجتها إلى اللغة العربية.
- انتشرت القناة بين عدد كبير من المشاهدين الأطفال وذلك خلال فترة قصيرة.
- تمتلك القناة عدد من الصفحات على بعض المواقع الذي يتم من خلالها التواصل الاجتماعي.
- القناة لديها أجهزة بث حديثة من أجل الحصول على جودة للصوت والصورة.
- تعرض القناة محتوى متنوع لكي يناسب الأذواق المختلفة للمشاهدين.
- القناة آمنة على الأطفال حيث أنها لا تعرض أي محتوى ينافي الآداب أو خادش للحياء.