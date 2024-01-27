لولو حبيبت قلب بابا فرح ولادك على طول.. تردد قناة بطوط الجديد

يعتبر تردد قناة بطوط الجديد من أكثر الترددات الخاصة بقنوات الأطفال التي يبحث عنها الكثير من المشاهدين، حيث أن قناة بطوط من القنوات الهامة التي تستهدف فئة المشاهدين من الأطفال أكثر من الكبار، حيث تقوم القناة بعرض محتوى متنوع بين البرامج الترفيهية والأفلام والمسلسلات الكرتونية التي تجذب عدد كبير من المشاهدين الأطفال.

تردد قناة بطوط الجديد

تتميز قناة بطوط أنها تقوم بعرض المحتوى الخاص بها من خلال القمر الصناعية نايل، وذلك لكي يستطيع الكثير من المشاهدين الوصول إلى المحتوى الذي تقوم القناة بعرضه، في جميع البلدان العربية وتمتلك القناة مجموعة من البيانات التي تساهم في ضبط القناة على مختلف الأقمار الصناعية، والمعلومات التي تميز القناة على الأقمار الصناعية المختلفة هي:

تردد القناة: 11594.

اتجاه الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: ⅚.

معلومات عن قناة بطوط

قناة بطوط هي إحدى القنوات العربية الشهيرة التي تعتبر متخصصة في تقديم كل ما يجذب الأطفال في المراحل العمرية المختلفة خاصة المرحلة التي تسبق دخول الأطفال إلى المدرسة، ومن أهم المعلومات التي تتميز بها القناة: