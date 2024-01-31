برامج كرتون أطفالك ليل ونهار.. تردد قناة كوكي تي في .. إبنك مش هيعيط تاني نهائي

تردد قناة كوكي تي في، قناة كوكي من أكثر القنوات الفضائية التي تجذب عدد كبير من المشاهدين الأطفال، لذلك يزداد البحث عن تردد قناة كوكي تي في من قبل الآباء والأمهات من أجل أن يستمتع أطفالهم من مشاهدة المحتوى الذي تقوم القناة بعرضه، وقد تنتشر قناة كوكي في الدول العربية المختلفة في كل من قارة آسيا وشمال القارة الأفريقية.

تردد قناة كوكي تي في

تقوم قناة كوكي بعرض عدد من البرامج والفقرات الترفيهية والمسلية للأطفال، إضافة أيضًا إلى المحتوى التعليمي الذي يستهدف تنشئة الأطفال تنشئة سليمة، وتقوم القناة بتقديم فقرات تعليمية للآباء والأمهات لكي تعلمهم كيفية التواصل مع الأبناء بطريقة صحيحة تناسب مختلف الفئات العمرية للأطفال، ولكي يتم ضبط القناة على أجهزة الاستقبال من أجل متابعة الذي تقوم القناة بتقديمه يجب القيام بضبط مجموعة من البيانات الخاصة بتثبيت القناة، وهذه البيانات هي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11607.

معدل الترميز: 27500.

إتجاه الاستقطاب: عمودي

المميزات التي تمتلكها قناة كوكي

يوجد عدد من المميزات التي تجعل قناة كوكي هي الخيار الأفضل لدى كثير من الآباء الذين يقومون بالبحث عن قناة متخصصة في عرض محتوى آمن من أجل الأطفال، ومن أهم هذه المزايا هي: