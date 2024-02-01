أفلام وبرامج وأغاني صبح وليل.. تردد قناة كرتون نتورك العربية

تردد قناة كرتون نتورك العربية، قناة كرتون نتورك هي إحدى القنوات التي تتميز بعرض محتوى يجذب الأطفال باللغة العربية، لذلك نجد أن تردد قناة كرتون نتورك العربية من أكثر الترددات الخاصة بقنوات الأطفال بحثًا، حيث أن القناة تقوم بعرض الأعمال الكرتونية الشهيرة والأكثر مشاهدة في مختلف دول العالم وذلك بعد أن تتم دبلجة هذه الأعمال إلى اللغة العربية.

تردد قناة كرتون نتورك العربية

تقوم قناة نتورك بعرض الأعمال الكرتونية الخاصة بها على كل من الأقمار الصناعية العربية نايل سات إضافة إلى عرب سات، ويوجد مجموعة من البيانات التي يجب أن يتم معرفتها وضبطها حتى يتم تثبيت القناة على الرسيفر خلال أي من الأقمار الصناعية التي تعمل عليها القناة، وبيانات القناة على كل من نايل سات وعرب سات هي:

تردد قناة كرتون نتورك العربية على نايل سات

تردد القناة: 12226.

اتجاه الاستقطاب: العمودي.

معدل الترميز: 27500.

المعامل الخاص بتصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة كرتون نتورك العربية عرب سات

تردد القناة: 11747.

اتجاه الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

المعامل الخاص بتصحيح الخطأ: ¾.

تثبيت قناة كرتون نتورك على أجهزة الاستقبال

يوجد عدد من الخطوات التي يجب أن يتم اتباعها حتى يتم تثبيت على الرسيفر الخاص بالمشاهد والقدرة على متابعة المحتوى الخاص بالقناة، ويتم القيام بهذه الخطوات من خلال استخدام جهاز الريموت الخاص بالتحكم في الرسيفر، وخطوات تثبيت القناة هي: