مش هتسمعى صوت إبنك في رمضان.. تردد قناة ميكي كيدز الجديد على النايل سات

يمكنك معرفة تردد قناة ميكي كيدز، حيث تعتبر قناة ميكي كيدز من القنوات الفضائية التابعة إلى الإعلام المصري، وقد تتخصص هذه القناة في عرض محتوى ترفيهي ومسلي يجذب العديد من الأطفال في جميع المراحل العمرية المختلفة، ويهتم الكثير من أولياء الأمور بمعرفة التردد الخاص بالقناة وذلك من أجل القيام بضبط القناة وتثبيتها على جهاز الرسيفر، وتعمل قناة ميكي عبر قمر النايل سات الصناعي.

تردد قناة ميكي كيدز

يتابع قناة ميكي عدد كبير من الأطفال المصريين وذلك بسبب المحتوى الشيق والجذاب الذي تقوم القناة بتقديمه خلال شاشتها، ولكي يتم الاستمتاع بمشاهدة المحتوى الذي تقوم القناة بعرضه، يجب إدخال بعض البيانات الهامة التي تعمل على تثبيت القناة على جهاز الرسيفر، والبيانات اللازم إدخالها من أجل متابعة القناة هي.

القمر الصناعي القناة هو: نايل سات.

تردد القناة: 11528.

نسبة تصحيح الخطأ: ¾.

الاتجاه الخاص باستقطاب القناة: عمودي.

المحتوى الذي تقدمه قناة ميكي كيدز

يتميز المحتوى الذي تقدمه قناة ميكي بالتنوع والتميز لكي يتناسب مع جميع الأذواق المختلفة للأطفال الذين يقومون بمتابعة القناة، كما يتميز محتوى القناة بالتنوع بين الأفلام والمسلسلات الكرتونية مع الأغاني والأناشيد التي يحبها الأطفال إضافة إلى البرامج المختلفة، ويتكون المحتوى الذي تعرضه قناة ميكي من التالي: