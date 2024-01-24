لولو حبيب بابا.. تردد قناة وناسة بيبي 2024 على النايل سات

تردد قناة وناسة بيبي، مؤخرًا زاد البحث عن قنوات الأطفال التي تقوم بعرض مجموعة من الأغاني والأناشيد المختلفة التي تجذب انتباه الأطفال أقل من عمر ست سنوات، ومن أشهر هذه القنوات قناة وناسة بيبي، والتي تعد من القنوات العربية التي تم إنشائها من أجل الأطفال من عمر ثلاثة أشهر حتى عمر الست سنوات، ويبحث الآباء عن التردد اللازم من أجل تثبيت القناة على أجهزة الاستقبال المختلفة.

قناة وناسة بيبي

حققت قناة وناسة المخصصة من أجل الأطفال في المرحلة العمرية ما قبل الست سنوات شهرة واسعة بين القنوات التي تنافسها في تقديم نفس المحتوى، وتتميز قناة وناسة أنها تقوم بعرض المحتوى الخاص بها من خلال الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، إضافة أن القناة تقوم بتقديم المحتوى بها دون حدوث أي توقف او تشفير، بيانات القناة على كلا الأقمار الصناعية هي:

تردد قناة وناسة بيبي

التردد الخاص بالقناة: 11470 أو 11559.

اتجاه استقطاب القناة: عمودي.

ترميز القناة: 27500.

تصحيح الخطأ: ⅚.

تتردد قناة وناسة بيبي القناة عبر عرب سات

تردد القناة: 11270.

ترميز القناة: 27500.

اتجاه استقطاب القناة: عمودي.

نسبة تصحيح الخطأ: ¾.

الأغاني التي تقدمها القناة

تقوم قناة وناسة بتقديم مجموعة من الأغاني والأناشيد الترفيهية التي تجذب انتباه الأطفال، ويحبون سماعها، ومن أشهر الأغاني التي يتم تقديمها على قناة وناسة:

القطة توتا.

أنا لولو ساعدني.

بم بم حيوانات.

هابي بيرث داي.

وين سنك يا لولو.

بيبي شاور.

ما تهدف إليه قناة وناسة

تهدف قناة وناسة إلى تنمية بعض المهارات والقدرات الفكرية، مما يساعد على زيادة قدراتهم على اكتشاف الأشياء الجديدة، فتقوم الأغاني التي تقدمها القناة على جذب انتباه الأطفال ولفت نظرهم مما يساعد على عدم شعورهم بالملل أثناء مشاهدة القناة.