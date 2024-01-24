طفلك هيقعد يتفرج عليها بالساعات ومش هيزهق ابدا.. تردد قناة زووم للأطفال الجديد 2024 على النايل سات

تردد قناة زووم للأطفال، اشتهرت مؤخرًا مجموعة من القنوات المتخصصة في عرض محتوى خاص بالأطفال، ومن أكثر الترددات الخاصة بهذه القنوات التي يبحث عنها المتابعين تردد قناة زووم للأطفال، وهي من أكثر القنوات التي تقدم محتوى شيق يجذب الأطفال ولا يشعرهم بالملل عند متابعة القناة، وتسعى القناة إلى تنمية مهارات الأطفال الإبداعية والتعليمية إضافة إلى القدرات الاستكشافية.

تردد قناة زووم للأطفال

تتميز قناة زوم أنها لا تعرض الكثير من الفواصل الإعلانية الطويلة التي تصيب الأطفال بالملل عند مشاهدة قنوات الأطفال الأخرى، كما تتميز القناة بعرض محتوى تربوي وتعليمي يساهم في تربية وتنشئة الأطفال على القواعد والأسس الصحيحة، لذلك يهتم الآباء بتثبيت القناة على أجهزة الاستقبال الخاصة بهم من أجل جعل أبنائهم يشاهدونها، وتردد القناة هو:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12603.

اتجاه الاستقطاب: أفقي.

تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

تشفير القناة: مجانية.

نبذة عن قناة زوم للأطفال

قناة زوم للأطفال هي واحدة من سلسلة قنوات زوم التي اشتهرت مؤخرًا، حيث أنها من القنوات التي تم إنشائها حديثًا، وتحقق القناة أعلى نسب مشاهدة، وتمتلك القناة مجموعة من المميزات المختلفة وهي: