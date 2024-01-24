اضبطها الآن.. تردد القنوات المغربية tnt نايل سات وعرب سات الناقلة مباراة المغرب وزامبيا اليوم

متابعي مباريات كأس الأمم الإفريقية يبحثون في الوقت الحالي عن تردد القنوات المغربية tnt، والتي واحدة من القنوات الناقلة البطولة، وتنطلق اليوم مباراة بين منتخب المغرب وبين منتخب زامبيا، وفي تقريرنا اليوم ننقل لكم إحداثيات القناة وموعد انطلاق مباراة اليوم، فتابعوا معنا.

تردد القنوات المغربية tnt

من القنوات المجانية التي تنقل بطولة كأس الأمم الإفريقية هي قناة المغربية الرياضية، حيث حصلت القناة على حقوق نقل المباريات بالمجان على شاشتها، وهي موجودة على القمر الصناعي نايل سات، مما يجعل عدد كبير من المواطنين يبحثون عن القناة بالاسم ويرغبون في تثبيتها لمشاهدة المباريات على شاشتها، ويأتي تردد القناة بهذه الإحداثيات:

تردد قناة المغربية الرياضية tnt 1

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة 12207.

معدل الترميز 27500.

تصحيح الخطأ 4/3.

تردد قناة المغربية الرياضية tnt 2

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة 11476.

استقطاب: رأسي.

معدل الترميز 27500.

معدل تصحيح الخطأ 4/3.

قناة المغربية الرياضية على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة 12683.

استقطاب رأسي.

التصحيح 4/3.

معدل الترميز 27500.

طريقة ضبط تردد القنوات المغربية tnt

القنوات المغربية الرياضية موجودة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، ويمكن استقبالهم على أي قمر صناعي، وذلك بالخطوات التالية:

اختر التركيب اليدوي من زر القائمة، ثم اختر إضافة قناة جديدة.

حدد القمر الصناعي سواء عرب أو نايل سات، وحدد الإحداثيات الخاصة بالقمر، ثم ابحث وانتظر ظهور القناة أمامك.

قم بالضغط عليها واحفظها على القمر الخاص بك.

ومن المفترض أن تنطلق القناة اللقاء اليوم بين المغرب وبين منتخب زامبيا الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، بينما الساعة التاسعة بتوقيت المغرب.