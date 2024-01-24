تردد قناة وناسة للأطفال الجديد 2024.. شاهد ما حدث مع لولو

الكثير من أولياء الأمور يرغبون في معرفة تردد قناة وناسة لضبطها من أجل أطفالهم، فهذه القناة المميزة يحبها الأطفال الصغار بشدة، فهي تسليهم وتمتعهم وفي نفس الوقت تعلمهم الكثير من الأشياء، ولهذا لا تقلق أبدًا إن كان ابنك يحب مشاهدة هذه القناة المسلية، والتي تبث كل محتواها في شكل أغاني وأناشيد.

تردد قناة وناسة

هل ترغب في ضبط قناة وناسة للأطفال؟ حسنًا لقد وصلت للمكان الصحيح، يمكنك الآن ضبط قناة وناسة وترك أطفالك يستمتعوا بكل ما تقدمه القناة من أغاني وأناشيد ممتعة وتعليمية في نفس الوقت، إليك قيم تردد وناسه الجديد:

على القمر الصناعي نايل سات:

على التردد 11470.

باستقطاب عمودي.

بمعادل ترميز 27500.

معامل تصحيح خطأ 5 /6.

على القمر الصناعي عرب سات:

على التردد 11270.

باستقطاب أفقي.

معادل ترميز 27500.

معامل تصحيح خطأ 3/ 4.

خطوات ضبط تردد وناسه

يمكنك الآن ضبط القناة من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولًا: عليك تشغيل التلفاز والريسيفر.

ثانيًا: اضغط على زر القائمة الذي ستجده في منتصف جهاز التحكم.

ثالثًا: قم باختيار الإعدادات.

رابعًا: الآن عليك اختيار الإدخال اليدوي.

خامسًا: قم بتحديد القمر الصناعي، وبعدها عليك كتابة التردد، ومن ثم اختيار معادل الترميز، معامل تصحيح الخطأ والاستقطاب.

سادسًا: حان الوقت للضغط على زر “البحث”.

أخيرًا: اترك الريسيفير يقوم بعملية البحث، وبعدها انقر على “حفظ التغييرات”.

وستجد القناة الجديدة في نهاية القمر الصناعي، يمكنك إعادة ترتيبها بالشكل الذي يناسبك، ولا تنسى أن تحرك القناة الموجودة على التردد القديم لأنها سرعان ما ستتوقف عن البث.