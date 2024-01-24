موعد إيداع حساب المواطن الدفعة الجديدة فبراير 2024 وأهم شروط التسجيل
يبدو أن موعد إيداع حساب المواطن يشغل بال الكثيرين في المملكة العربية السعودية، ويرغب الكثيرون في معرفة موعد الإيداع الجديد، وتزايد الاهتمام به بسبب زيادة المستفيدين بالبرنامج، خاصة أنه يعد من أهم برامج الدعم المالي في المملكة العربية السعودية، وتسعى المملكة من خلاله إلى مساعدة الأسرة التي تعاني من صعوبات مالية لعيش حياة كريمة.
موعد إيداع حساب المواطن
حالة من التأهب والانتظار من أجل معرفة موعد إيداع حساب المواطن لشهر فبراير 2024، ومن المقرر أن يكون الإيداع في الحادي عشر من فبراير 2024 – 11 / 2 / 2024- الموافق الأول من شهر شعبان 1445 هـ، أي لم يتبقى على موعد الإيداع سوى ثمانية عشر يومًا فقط.
جديرًا بالذكر أن موعد إيداع شهر مارس 2024 سيكون في العاشر من مارس، والموافق التاسع والعشرين من شهر شعبان 1445.
شروط التسجيل في حساب المواطن
عزيزي المواطن يمكنك أنت أيضًا التسجيل في برنامج حساب المواطن، ولكن تأكد أنك تتوافق مع الشروط التالية:
- أولًا: أن تكون من الجنسية السعودية، أو لديك بطاقة تنقل، ويمكنك التقديم إن لم تكن سعوديًا، ولكن بشرط أن تربطك علاقة قرابة من الدرجة الأولى بشخص من جنسية سعودية، الزوج / الزوجة / الأم / الأب / الأبناء.
- ثانيًا: يسمح بالتقديم للأفراد أو للأسر، بشرط أن يكون صاحب الطلب أكبر من ثمانية عشر عام.
- ثالثًا: أن تكون مقيمًا بشكل كامل داخل المملكة العربية السعودية.
- رابعًا: ألا تكون مقيمًا في أحد الدور التابعة للدولة، سواء كانت السجون أو مراكز الإيواء.
- أخيرًا: أن يقل دخل عن الحد المانع الذي حددته الدولة، 550 ريال للفرد، 1100 ريال للأسرة.