موعد إيداع حساب المواطن الدفعة الجديدة فبراير 2024 وأهم شروط التسجيل

يبدو أن موعد إيداع حساب المواطن يشغل بال الكثيرين في المملكة العربية السعودية، ويرغب الكثيرون في معرفة موعد الإيداع الجديد، وتزايد الاهتمام به بسبب زيادة المستفيدين بالبرنامج، خاصة أنه يعد من أهم برامج الدعم المالي في المملكة العربية السعودية، وتسعى المملكة من خلاله إلى مساعدة الأسرة التي تعاني من صعوبات مالية لعيش حياة كريمة.

موعد إيداع حساب المواطن

حالة من التأهب والانتظار من أجل معرفة موعد إيداع حساب المواطن لشهر فبراير 2024، ومن المقرر أن يكون الإيداع في الحادي عشر من فبراير 2024 – 11 / 2 / 2024- الموافق الأول من شهر شعبان 1445 هـ، أي لم يتبقى على موعد الإيداع سوى ثمانية عشر يومًا فقط.

جديرًا بالذكر أن موعد إيداع شهر مارس 2024 سيكون في العاشر من مارس، والموافق التاسع والعشرين من شهر شعبان 1445.

شروط التسجيل في حساب المواطن

عزيزي المواطن يمكنك أنت أيضًا التسجيل في برنامج حساب المواطن، ولكن تأكد أنك تتوافق مع الشروط التالية: