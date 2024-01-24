سلي طفلك.. تردد قناة ماجد للأطفال الجديد 2024 على الأقمار الصناعية المختلفة

تعد قناة ماجد واحدة من أفضل القنوات المخصصة للأطفال التي تقدم محتوى ممتع ومميز ومناسب أيضًا لتقاليدنا وأخلاقنا العربية وديننا الإسلامي، ومنها فقد حرصت الكثير من الأمهات على ضبط تردد قناة ماجد لتسلية الأطفال بمحتواها الممتع على مدار اليوم بالمجان دون تشويش أو انقطاع، لذلك سنوضح لكم التردد وكافة تفاصيل القناة وكيفية ضبطها على جهاز الريسيفر، تابعونا.

تردد قناة ماجد الجديد 2024

تم إنشاء قناة ماجد للأطفال في عام 1995، ومنذ بدء بث القناة حصلت على شهرة كبيرة في الوطن العربي وحققت نسبة مشاهدة عالية لكافة فقراتها، فهي تقوم بعرض أفلام وبرامج الأطفال المختلفة، إلى جانب عدد من البرامج الترفيهية إلى جانب البرامج التعليمية الخاص بصغار السن التي تعلم القيم والمبادئ والأخلاق، أنا بالنسبة إلى تردد قناة ماجد للأطفال الجديدة فهي كالتالي:

تردد قناة ماجد على النايل سات

التردد الجديد لقناة ماجد: 11411.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل ترميز: 30000.

استقطاب: عمودي.

الجودة: hd

تردد قناة ماجد على العرب سات

تردد القناة: 11804.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل ترميز : 27500.

استقطاب: عمودي.

الجودة: hd

ابرز الفقرات التي تعرض على قناة ماجد

تقدم قناة ماجد عدد كبير من البرامج والفقرات المخصصة للأطفال التي تجذبهم ويحبونها، وهي مثل:

مسلسل ماجد.

فيلم رابونزل.

الفيلم الشهير البحث عن نيمو.

حلقات مسلسل الأبطال الستة.

فيلم حكاية لعبة

كذلك فيلم الخارقون

فيلم شركة الوحوش وجزئه الثاني جامعة المرعبين.

مسلسل يوميات فطين

مسلسل النقيب خلفان

فيلم مولان بجزئيه الأول والثاني.

طريقة ضبط تردد قناة ماجد على الريسيفر