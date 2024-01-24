موعد مباراة مصر القادمة في الدور 16 من كأس الأمم الأفريقية 2024

تأهل منتخب مصر بصعوبة إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 المقامة في كوت ديفوار، وذلك بعد أن تعادل مع منتخب الرأس الأخضر 2-2 مساء يوم الإثنين الماضي في الجولة الثالثة من المجموعة الثانية، ومنها بدأت رحلة البحث عن موعد مباراة مصر القادمة في الدور 16 من هذه البطولة القوية، إليكم التفاصيل.

موعد مباراة مصر القادمة

فقد صعد منتخب مصر للدور ال16 وهو في المركز الثاني من المجموعة برصيد 3 نقاط وذلك بعد 3 تعادلات، بينما تصدر منتخب الرأس الأخضر المجموعة برصيد 7 نقاط، وذلك في مقابل نقطتين لكل من غانا وموزمبيق، أما بالنسبة إلى موعد مباراة مصر القادمة في الدور 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 فهي يوم الأحد المقبل 28 يناير 2024 على ان يواجه صاحب المركز الثاني من المجموعة السادسة التي تضم كلاً من: (المغرب – الكونغو الديمقراطية – زامبيا – تنزانيا) على ملعب استاد “سان بيدرو” في كوت ديفوار البلد المستضيف للبطولة لهذا العام.

والجدير بالذكر أن صافرة انطلاق المباراة ستكون في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة الحادية عشرة مساءًا بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة مصر القادمة

تمتلك مجموعة قنوات “بي إن سبورتس” الرياضية القطرية، الحقوق الحصرية كافة مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث سيتم نقل مباراة مصر في دور الـ 16، على قناة “beIN Sports AFCON 1” التي تم تخصيصها لنقل مباريات البطولة وتغطية أحداث المباراة على مدار اليوم.